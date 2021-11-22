طرق وجسور واسط تباشر بتنفيذ جسر البدرية وتحدد ثلاثة أيام لإنجازه

واسط/ جبار بچاي

بعد موجة من التنمر والسخرية التي ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية مختلفة بخصوص جسر البدرية المتهالك بمدينة الكوت في محافظة واسط والذي أظهرت صور عديدة نشرها مواطنون ومدونون انهيار جزء كبير منه مع بقاء مسافة من عرضه لا تزيد عن 30 سنتمتراً يستخدمها الأهالي والتلاميذ للعبور الى الضفة الثانية معرضين أنفسهم الى خطر كبير، باشرت مديرية طرق وجسور واسط بإنشاء جسر جديد لعبور المشاة محل الجسر القديم، وقالت إن “الجسر الجديد سينجز في غضون ثلاثة أيام”.

وعلق الأهالي على جسر البدرية الذي يشكو الإهمال منذ ثلاث سنوات بعد انهيار جزء كبير منه بأنه شبح كان يهدد أطفالهم بالموت المؤكد يومياً خاصة عند ذهابهم الى المدرسة، مؤكدين أنهم نظموا خفارات بينهم من أجل تسهيل عبور التلاميذ على الجسر خوفاً من سقوطهم في النهر وغرقهم.

ويقول محسن سالم من أهالي البدرية، نحو 6 كم شرق الكوت، إن “جزءا كبيرا من الجسر انهار منذ ثلاث سنوات نتيجة عمل الشركات النفطية في المنطقة ولم يتم إصلاحه رغم المناشدات الكثيرة التي أطلقناها سواء لتلك الشركات أو للجهات الحكومية المعنية في المحافظة”. وأضاف أن “هذا الجسر يعد حلقة مهمة لربط منطقتهم مع الطريق العام ومع المناطق المجاورة ويساعد في تقليل فترة الذهاب الى جسر آخر في ذات المنطقة خاصة وأن الجسر الحالي يقع قبالة مدرسة ابتدائية يدرس فيها أبناء القرية وعددهم أكثر من مئتي تلميذ يعبرون عليه يومياً ويجازفون بحياتهم”.

مؤكداً أنه “لولا موجة التنمر والسخرية التي ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر صور للجسر من قبل الاهالي بالتزامن مع بدء العام الدراسي الحالي لبقي الجسر على حاله وازداد خطره خاصة مع اتساع الجزء المنهار منه”.

بينما يقول رزاق عزيز عودة وهو من ذات القرية وأب لثلاثة تلاميذ يعبرون الجسر يومياً إن “هذا الجسر قديم المنشأ ومشيد من الخرسانة وأن عمره الافتراضي انتهى خاصة مع زيادة الضغط عليه وعبور بعض الآليات الصغيرة كالستوتات المحملة ما أدى الى حصول أضرار فيه وسقوط جزء كبير منه في حوض النهر وما بقي منه جزء صغير يصعب المرور عليه”.

لافتا الى أن “الأهالي لا سبيل لهم سوى السماح لأبنائهم بالعبور والوصول الى المدرسة بدلاً من إضافة نصف ساعة تقريباً بالذهاب الى عبور جسر آخر والوصول الى المدرسة”.

وقال إن “الحكومة المحلية مطالبة بتخصيص جزء من مبالغ المنافع الاجتماعية التي تمنحها الشركات النفطية للمناطق المتضررة من عملها لتطوير واقع تلك المناطق ومنها قرية البدرية التي تشكو ضغط الشركات النفطية عليها ولم تستفد منها شيئاً”.

ووجه ممثل السيد السيستاني العتبة الحسينية بترميم جسر مشاة قرية البدرية في واسط والاستجابة إلى مناشدة أهالي منطقة البدرية في محافظة واسط لتأهيل جسر المشاة وإنهاء معاناة المواطنين.

وحينها قال رئيس قسم المشاريع الهندسية في العتبة الحسينية حسين رضا في تصريحات صحفية تابعتها (المدى) في12 تشرين الثاني 2021، إنه “استجابة إلى مناشدة أهالينا الأعزاء في منطقة البدرية الثانية/قضاء الكوت/محافظة واسط وبتوجيه من ممثل المرجعية الدينية المتولي الشرعي للعتبة الحسينية الشيخ عبد المهدي الكربلائي وبعد الاطلاع على واقع الحال في جسر المشاة لقرية البدرية ومعاناة الأهالي من صعوبة التنقل بين ضفتي النهر ستباشر الكوادر الهندسية في العتبة الحسينية خلال الايام القليلة المقبلة بإعادة تأهيل الجسر”.

من جانبها أوضحت محافظة واسط بشأن ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي من صور عبور تلاميذ على جسر شبه منهار للوصول إلى المدرسة بالقول إن “الجسر المذكور هو قنطرة قديمة وليس جسرا بالمعنى الحقيقي”.

وقال معاون محافظ واسط لشؤون البلديات والطرق سعدون كريم إن “جسر البدرية الذي تم تداول صوره ليس جسرا بالمعنى الدقيق، بل هو قنطرة قديمة من الأنابيب (الأرامكو) بنيت منذ سبعينيات القرن الماضي”. وأضاف “الأهالي يستخدمون هذا الجسر للعبور الى الضفة الثانية من النهر لقربه عن القرية والمدرسة والشارع العام في حين هناك جسر على مسافة 600 متر يستخدم للعبور وهو جسر آمن وجيد وليس ببعيد”. موضحاً أن “الحكومة المحلية شكلت فريقا من مديرية طرق واسط وزارت موقع الجسر وتم إعداد المخططات لتنفيذ جسر لعبور المشاة، في وقت ندرس انشاء جسر متكامل لعبور السيارات والمشاة في وقت لاحق”. وأكد كريم أن “كوادر طرق واسط باشرت ومنذ يوم أمس بإنشاء جسر جديد بذات المكان وفعلا تم تصب المقتربات وإكمال الهيكل الحديدي للجسر الذي سينجز في غضون ثلاثة أيام وهو جسر آمن جدا ومريح يتيح عبور المشاة بصورة آمنة من دون الخوف خاصة للتلاميذ والأطفال الصغار”.

وأعلنت العتبة الحسينية أول أمس الجمعة، إيقاف العمل بجسر البدرية بمحافظة واسط بطلب رسمي من الحكومة المحلية.

وذكر بيان صادر عن العتبة، أنها “أعلنت إيقاف العمل في “جسر لعبور المشاة” بمحافظة واسط الذي بدأت به استجابةً لمناشدة الأهالي في قرية البدرية بعد توجيه من ممثل المرجعية العليا الشيخ الكربلائي.

وقال رئيس قسم المشاريع الهندسية في العتبة المقدسة حسين رضا مهدي في تصريحات نقلها موقع تابع للعتبة، إن العتبة الحسينية المقدسة قد أوقفت العمل بجسر البدرية في احدى قرى محافظة واسط بسبب إحالته الى إحدى الشركات المحلية من قبل حكومة واسط.

مضيفاً أن العتبة الحسينية المقدسة مستعدة دائماً لمد جسور التعاون خدمة للصالح العام في كل مناطق البلاد وسبق لها أن نفذت مركز شفاء للمصابين بكورونا في محافظة واسط على نفقتها الخاصة، وفي صدد إنشاء معهد لمعالجة أمراض التوحد، مع انجاز مخططات متكاملة لإنشاء مشروع مستشفى للولادة في قضاء الصويرة، إضافة الى مشاريع أخرى قيد الدراسة ستنفذ في واسط بالتنسيق مع الحكومة المحلية.

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