فان ديزل يبدأ تحضيرات الجزء العاشر والأخير من سلسلة fast and furious

أعلن النجم العالمي فين ديزل، عن انطلاق تحضيرات الجزء العاشر والأخير من Fast & Furious، حيث نشر عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، صورة يظهر من خلالها عاري من المنطقة العلوية ليعلن عن بدء التحضيرات خلال الأشهر المقبلة لبدء تصوير الجزء العاشر والأخير من السلسة، بدون التلميح عن انضمام النجم العالمي ذا روك للجزء الجديد بعد انتشار شائعات وجود خلافات بينهما.

وفى بوست نشره ديزل، منذ ايام، عبر حسابه الشخصى بوقع انستجرام، حرص من خلاله على مغازلة فريق عمله الأخير فى الجزء التاسع من السلسلة، وكتب “في هذا العمل، أن تكون متواجد هو نعمة، خاصة عندما تفعل ما تحب، مع الأشخاص الذين تحبهم”، مضيفاً “طاقم الممثلين بأكمله يقدم كل ما لديهم في كل مرة، شكرًا لكم Universal على إيمانك دائمًا بفريقنا الجميل متعدد الثقافات وطاقمنا الملتزمين بلا كلل، كما تعلموا نحن نصنع هذه الأفلام بقلوبنا، كل الحب دائما.نلقد قطعنا شوطا طويلا”.

يذكر أن فيلم Fast & Furious 9 من بطولة فان ديزل، ميشيل رودريجيز، جوردانا بروستر، تيريس جيبسون، لوداكريس، ناتالي ايمانويل، تشارليز ثيرون، جون سينا، فين كول، سونج كانج، آنا ساواي، ويدور الجزء الجديد من Fast & Furious حول استعانة Cipher بمساعدة جايكوب، الأخ الأصغر لدوم للانتقام من دوم وفريقه.

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