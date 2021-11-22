ماكغورك: لن نذهب لأي مكان وملتزمون بدعم وتدريب القوات العراقية والبيشمركة

اكد منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك أن بلاده ملتزمة بدعم وتدريب القوات العراقية والبيشمركة، مشيراً الى ان قوات بلاده ستبقى في الشرق الأوسط ولن تذهب “إلى أي مكان”.

جاء ذلك على خلفية مشاركة ماكغورك في منتدى “حوار المنامة 17″، المقام في البحرين.

وقال ماكغورك في تصريح صحفي “ملتزمون بدعم وتدريب القوات العراقية والبيشمركة”.

واشار منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الاوسط وشمال إفريقيا إلى أن الولايات المتحدة ترتبط بشراكة طويلة الأمد مع قوات البيشمركة الكردية، لافتاً إلى تأكيده خلال المنتدى على “دعم بلاده للبيشمركة”.

وأشار ماكغورك خلال مشاركته في منتدى المنامة، إلى مسألة انسحاب الولايات المتحدة من الشرق الأوسط مؤكداً أن “الولايات المتحدة لن تذهب إلى اي مكان”، مردفاً بأن “المنطقة مهمّة جداً وغير مستقرة وهي ترتبط بالمصالح الاميركية بشكل وثيق”.

ماكغورك ذكر ان ما حدث في افغانستان هو شيء خاص، وانسحاب القوات الأميركية من البلد يزوّد الولايات المتحدة بمزيد من الوقت والانتباه والمصادر للتركيز على مصالحها الحيوية والمهمّة في الشرق الأوسط.

وتطرّق ماكغورك خلال كلمته إلى الشأن السوري، نافياً إمكانية عودة الانفتاح الدولي على سوريا في ظل استمرار النظام الحالي.

ماكغورك قال ايضاً إن “سوريا لن تعود إلى حاضنة جامعة الدول العربية”، مضيفاً: “لا أرى أي تطبيع حقيقي مع نظام الأسد”.

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