مسرور بارزاني ولودريان يبحثان أوضاع المهاجرين على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا

تلقى اتصالاً هاتفياً من الوزير الفرنسي

تلقى رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.

وبحث الجانبان خلال الاتصال الهاتفي أوضاع المهاجرين على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا، كما تبادلا وجهات النظر حول مشاركة وبقاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

ووصف مسرور بارزاني و لودريان قضية المهاجرين بأنها عملية تهريب منظمة لتأجيج الصراع السياسي.

وأشار مسرور بارزاني إلى عودة مئات المهاجرين الذين وقعوا ضحايا للشبكات الإجرامية في إقليم كوردستان والعراق وخارجهما.

وأكد رئيس الحكومة استعداد حكومة إقليم كوردستان المستمر للمساعدة في العودة الطوعية للمهاجرين، وحث وزير الخارجية لودريان على المساعدة في تأمين الإغاثة للعائلات التي تقطعت بها السبل على الحدود.

من جهته أشاد وزير الخارجية لودريان بالإجراءات التي اتخذتها حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية لتعطيل الشبكات الإجرامية. كما شكر رئيس حكومة الاقليم على متابعته الحثيثة وتدخله السريع بالتنسيق مع المسؤولين في بغداد ودول الأتحاد الاوروبي في هذا الملف.

واتفق الجانبان خلال الاتصال، على قيام فريق فني من العاصمة الفرنسية باريس بزيارة إقليم كوردستان وبغداد لمتابعة هذه القضية واتخاذ الاجراءات الإضافية اللازمة.

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