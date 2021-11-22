مشاريع عملاقة بحقل القرنة 2 والرقعة الاستكشافيَّة العاشرة

بغداد: وسام الملا

اعلنت وزارة النفط، الجمعة، عن مشاريع عملاقة في حقل القرنة 2 والرقعة الاستكشافية العاشرة، مشيرة إلى أن هناك مشروعاً جديداً لشركة لوك أويل يعتبر الأهم بإمدادات الطاقة، في حين اعلنت شركة لوك أويل الروسية، النجاح بإنتاج مليار برميل نفط طوال فترة عملها في حقل القرنة 2.

وقال وزير النفط إحسان عبد الجبار، لـ”واع”: إن “حقل القرنة 2 من أكبر الحقول النفطية في العراق وهو يشغل من قبل شركة لوك أويل إحدى كبريات شركات الطاقة في العالم ويعد من بين أكبر الحقول الواعدة، خاصة وأنه ينتج افضل أنواع النفوط وأكثرها مطابقة للمواصفات المعيارية”، مبيناً أن “انتاج ذروة الحقل من المتوقع أن يصل في العام 2027 الى 800 ألف برميل”.

وأشار إلى أن “أعمال الحقل، بدأت منذ سبع سنوات بوتيرة انتاج مستقرة ومواصفات نفط عالية جداً”، لافتاً الى أن “الوزارة وشركة النفط الوطنية تسعيان الى تعظيم قدرات انتاج النفط الخام والغاز الطبيعي وتحقيق المعايير العالمية ومحددات البيئة، فضلاً عن السيطرة على كمية الغاز وتكريره”.

وأضاف أن “التزام العراق أمام المجتمع المحلي وتوفير إمدادات الغاز والنفط للصناعة الوطنية، بالاضافة الى توفير العوائد عن تصدير النفط الخام، هو التزام متين ومهم”، مبينا أن “الخطوات المقبلة للوزارة، تتضمن إقامة مشاريع عملاقة في حقل القرنة 2، بغية الوصول الى إنتاج المليار الثاني، الى جانب زيادة إنتاج النفط

الخام”.

وأكد وزير النفط، أن “إنتاج حقل اليمامة بلغ 30 ألف برميل، وهناك مشاريع لمسك الغاز قيد الترويج ومشاريع لتحسين واقع البيئة في الحقول والمناطق المحيطة”، مشيراً الى أن “الوزارة بالتعاون مع شركة نفط البصرة قدمت مشاريع ذات منافع اجتماعية أسهمت في دعم المؤسسات في محافظة البصرة وحققت الاستقرار الاجتماعي وتوفير العديد من الوظائف، فضلاً عن تحقيق نوع من التنمية في المناطق

المحيطة”.

وتابع أن “مشروعاً آخر سيتم العمل عليه من قبل شركة لوك أويل، وهو الرقعة الاستكشافية العاشرة، وسيكون هناك إنتاج تجاري مبكر من هذه الرقعة”، مبيناً أنها “ستكون من اهم عناصر الاستقرار في امدادات النفط

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