مفوضية الانتخابات: النتائج النهائية ستعلن خلال يومين

حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أمس الأحد، موعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات، مؤكدة أنها ستعلن خلال يومين.وقال عضو الفريق الاعلامي للمفوضية عماد جميل محسن في تصريح تابعته (المدى)، إنّ “المفوضية جاهزة لإعلان النتائج بعد بت الهيئة القضائية بالطعون كافة”، مبيناً أنه “من المؤمل إعلان النتائج النهائية خلال يومين”.

وأضاف أن “الطعون كان لها تأثير قوي على النتائج، إذ أن المحطات التي ألغتها الهيئة القضائية غيرت عدد المقاعد، إلّا أن النتائج النهائية لا تحسم إلّا عند إعلانها”.

وأشار محسن، إلى أن “المحكمة الاتحادية تصادق على أسماء الفائزين بالانتخابات، اما الهيئة القضائية فتصادق على الطعون وتعتبرها باتة”، موضحاً أن “المفوضية ستعلن النتائج بعد اتمامها واسماء الفائزين بمقاعد البرلمان سترفع الى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط