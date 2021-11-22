10 إجراءات لتسهيل دخول المستثمرين بين العراق وتركيا

أعلنتْ وزارة التجارة، امس السبت، 10 إجراءات خاصة بدخول المستثمرين بين العراق وتركيا.

وذكر بيان للوزارة، ان “وزير التجارة علاء الجبوري، كشف خلال لقائه نظيره التركي، عن جملة من الإجراءات لتسهيل دخول المستثمرين بين البلدين، منها “تسهيل اجراءات منح سمات الدخول لرجال الاعمال والمستثمرين بين البلدين لتكون متعددة ولمدة بين 4ــــ5 سنوات، فضلا عن المباشرة بعقد مباحثات ثنائية لتوقيع اتفاقية دعم الاستثمار بين العراق وتركيا”.

وأضاف الجبوري، بحسب البيان، أن “من بين الإجراءات ايضا رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، وايضا العمل على حسم موضوع اعتماد معهد المعايير التركية في اجراءات الفحص قبل التوريد للسلع المصدرة الى العراق وموضوع تسجيل الشركات لدى شركة TUV

الالمانية”.

واوضح، ” من بين الاجراءات الاخرى العمل على انهاء موضوع الخط السككي من موانئ البصرة الى البوابة الحدودية فيشخابور بعد اقراره من مجلس الوزراء، وكذلك تكثيف المباحثات بين اللجنة الفنية حول فتح منفذين حدوديين جديدين”.

وشدد الجبوري، على “حسم موضوع اتفاقية الترانزيت للبضائع من قبل اللجنة الخاصة الذي يترأسها وزير النقل خلال اسبوع، إضافة إلى التنسيق مع البنك المركزي التركي حول امكانية رفع سقوف المعتمدات المستندية النفطية من قبل البنوك التركية العاملة في العراق وتسهيل عملها”.

وأشار وزير التجارة، إلى “ترحيب الجانب التركي بطلب العراق لفتح فروع للمصارف العراقية في تركيا وحصول الموافقة عليها، وايضا الاتفاق على تسهيل اجراءات منح سمات الدخول للمجاميع السياحية القادمة الى تركيا”.

ولفت إلى “اقرار اجراءات جديدة بشأن تسهيل اجراءات منح سمات الدخول العلاجية للمرضى العراقيين القادمين الى تركيا لغرض العلاج حيث سيتم منحها خلال 48

ساعة”.

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