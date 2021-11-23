اسرائلييون يحتالون على وزير الخارجية العراقي

كشف مصدر عراقي مطلع ، أن صحفيين إسرائيليين تظاهروا بأنهم وسائل إعلام فرنسية أجروا مقابلة مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين.

وقال المصدر لـ RT ، إن “مقابلة القناة 24 الإسرائيلية مع وزير الخارجية العراقي لم تجر معها ، وإنما تم بثها بناء على طلب مراسلين من منظمات أخرى غير إسرائيلية”.

وأضاف: “المراسل الذي أجرى مقابلة مع حسين زعم ​​أنه يعمل في قناة فرانس 24 الفرنسية ، لكنه اكتشف لاحقًا أنهم يعملون في القناة الإسرائيلية”.

وأشار المصدر إلى أن “موقف وزير الخارجية العراقي ووزير الخارجية من التطبيع مع إسرائيل واضح جدا ، فهو رفضه ، ولو علم أن هذه المقابلة ستذاع على القناة الإسرائيلية لرفضها”.

ظهر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين على القناة الإسرائيلية 24 وأثار جدلا واسعا في العراق.