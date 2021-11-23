اصوات اطلاقات النارية سمعت ضمن منطقة الكرادة

صرح مصدر امني ان اصوات الاطلاقات النارية التي سمعت ضمن منطقة الكرادة هي عبارة عن افتتاح احد المطاعم ضمن شارع ٦٢ ويوجد العاب نارية لغرض الافتتاح

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