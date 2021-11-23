الحشد الشعبي يوضح ملابسات ما حصل في الكاظمية

وأضافت المديرية في بيان ز، أن “قوة من المديرية اعتقلت سبعة اشخاص كانوا في المقر، فيما صادرت مجموعة من الاسلحة كانت بحوزة هؤلاء الاشخاص داخل المقر”.

وتوعدت المديرية بالقول، إنها “ستبقى تلاحق كل من تسول له نفسه في انتحال صفة هيئة الحشد الشعبي او الاساءة لهذا الاسم او استغلاله لمآربه ومصالحه الشخصية”.

وفي وقت سابق أبلغ مصدر أمني بأن “قوات أمن الحشد الشعبي داهمت مقرا وهميا ينتحل اسما تابعا للحشد الشعبي ضمن مقتربات ساحة عدن في الكاظمية ببغداد”.

وأضاف المصدر، “أثناء المداهمة حصل اشتباك بين أمن الحشد ومسلحي المقر ما استدعى تدخل الفرقة الخاصة التابعة لرئاسة الوزراء”.

وأشار إلى أن “أمن الحشد والفرقة الخاصة اعتقلتا 4 أشخاص وأغلقتا المقر”، مشيرا إلى أن قوة صغيرة من مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية شاركت في العملية.

وتابع المصدر أنه جرى تسليم المعتقلين إلى مديرية أمن الحشد الشعبي باعتبار أن الموضوع يخصه.