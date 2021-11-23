السويد تشيد بجهود إقليم كوردستان في حماية الأقليات وتعزيز التعايش

الرئيس بارزاني أستقبل وزيرة خارجيتها

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل ، وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي والوفد المرافق لها.

وناقش الاجتماع الوضع السياسي في العراق والانتخابات البرلمانية العراقية وتهديد الإرهاب والفكر المتطرف وقضية تطوير الثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان.

كما تمت الاشارة إلى الصداقة بين الشعبين الكوردي والسويدي.

ووصف الجانبان ، وجود عدد كبير من المواطنين واللاجئين الكورد في السويد بأنه جسر قوي لتوسيع العلاقات والصداقة بين الشعبين.

و أشاد وزيرة الخارجية السويدية خلال الاجتماع ، بتضحيات الشعب الكوردي وقوات البيشمركة في هزيمة تنظيم داعش كما وأشادت بجهود إقليم كوردستان في حماية الأقليات وتعزيز التعايش مع دعم دور المرأة في الحياة العامة.

الرئيس بارزاني شكر السويد على دعمها الدائم للشعب الكوردي، وعلى موقف السويد حكومة وشعباً في تقدير نضال الشعب الكوردي.

كما شكر الحكومة السويدية على دعمها لقوات البيشمركة في الحرب ضد تنظيم داعش، داعياً إلى مواصلة تطوير الصداقة والعلاقات بين إقليم كوردستان والسويد.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط