بالوثيقة.. عالية نصيف تشيد باستجابة وزارة الداخلية وتحويل أعداد من موظفيها من عسكريين الى مدنيين 

أشادت النائبة عالية نصيف باستجابة وزارة الداخلية لمناشداتها بشأن تحويل أعداد من الموظفين والمنتسبين في ملاكها من عسكريين الى مدنيين .

وقالت في بيان اليوم :” في الوقت الذي نتقدم فيه بالشكر الجزيل الى السيد وزير الداخلية والسيد الوكيل، نبارك هذه الخطوة التي ستتيح للدولة الاستفادة من خبرات وكفاءات هؤلاء الموظفين عندما يمارسون عملهم ضمن اختصاصاتهم”.

يذكر أن النائبة عالية نصيف كانت قد ناشدت وزارة الداخلية في عدة بيانات بحسم ملف الموظفين والمنتسبين الراغبين بتحويل صفتهم من عسكري الى مدني .

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