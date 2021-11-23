تغريدة جديدة من مقتدى الصدر بعد تطور نتائج الانتخابات

حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاحد، من التدخل في عمل المفوضية او القضاء.

وقال الصدر في تدوينة (21 تشرين الثاني 2021)، “إننا وبكل فخر واعتزاز… إذ نعلن عن نزاهة عمل المفوضية المستقلة للإنتخابات ودقة مهنيتها في كل تفاصيل عملها فإننا نرفض التدخل بعملها من جهة ونؤكد على سلامة أفرادها والمنتمين لها من جهة أخرى”.

واضاف: “كما إننا ندين ونشجب كل الضغوطات السياسية والأمنية التي تتعرض لها المفوضية من أول يوم من عملها والى يومنا هذا، بل إنني أقف إجلالا واحتراما لمواقفها المهنية والنزيهة ولا يسعني إلا أن أقدم الشكر لكل أعضائها وأخص بالذكر منهم الأخ القاضي جليل عدنان خلف”.

وتابع الصدر، “كما لا ينبغي التدخل في عمل القضاء والمحكمة وفي تصديقها على النتائج التي يريد البعض تغييرها ليمكنهم مجاراة (الكتلة الأكبر) ليتمكنوا من تعطيل (حكومة الأغلبية) التي استاؤوا من بوادر إشراقاتها”.

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