توجيه 5 تهم قتل إلى الرجل الذي صدم حشداً بسيارته في الولايات المتحدة

أعلنت الشرطة الأميركية، اليوم (الاثنين)، أنه سيتم توجيه 5 تهم قتل لشخص يشتبه في أنه صدم حشداً بسيارته خلال احتفالات عيد الميلاد في بلدة واكيشا بولاية ويسكونسن، أمس (الأحد).

وكشف رئيس شرطة مدينة واكيشا، دانيال تومسون، أن المشتبه به يدعى داريل بروكس (39 عاماً)، مؤكداً أن الشرطة لم تكن تلاحقه عندما صدم الحشد بسيارته رباعية الدفع، الأحد، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف تومسون: «نحن واثقون من أنه تصرف بمفرده. لا يوجد دليل على أن هذا حادث إرهابي»، مضيفاً أن الشرطة تعتقد أن المشتبه به خاض شجاراً أسرياً قبيل الحادثة، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.