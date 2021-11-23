ديمقراطيتنا

محمد الحسني

يسألونك عن الديمقراطية في العراق

قل هي مثل الطماطة تؤكل قلي أو شوي او تمضغ مثل الفاكهة . ديمقراطيتنا ليس لها مثيل لا في أوربا وامريكا واسيا وافريقيا ، فهي غريبة عن الشرائع السماوية والاديان والمذاهب ، ولا وجود لها في الجوامع والكنائس والمعابد ، ديمقراطيتنا شتائم وسباب وسرقات علنية ومخفية ، ديمقراطيتنا مدفوعة الثمن فهي لاشرقية ولا غرببة ، ديمقراطيتنا غجرية ، هجينة جمعت العاهرات والقواويد تحت شعار الحرية المنفلتة ، ديمقراطيتنا اجتمع في خيمتها المزورين ولاحسي القصاع وضاربي الدفوف وناقري الطبل ، فاصبحوا في ليلة وضحاها أصحاب القرار ، ديمقراطيتنا ضاعت فيها العدالة المجتمعية فالفقيرأصبح أكثر فقرا ، هناك الكثير من القضايا التي جرت بسم ديمقراطية العراق ، القتل ، الاختطاف ، الزنا بالمحارم، الرشوة ،الاستغلال ، ضعف التعليم والصحة والخدمات ، الانفلات الاعلامي ، وكل شئ مشوه حمل شعار الديمقراطية العراقية ، لكن اطرف ما سمعته عن هذه الديمقراطية أن رئيس تحرير احد الصحف والناطق الرسمي لنقابة الصحفيين العراقيين وفي نفس الوقت ناطقا رسميا بسم المعارضة العراقية ، يستلم ( سيارة بكيب) حديث من وزارة الداخلية مع تخصيص عدد من الحمايات له ولجريدته المعطاء وبتوصية من مدير العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية اللواء سعد معن ، هل وجدتم أو شاهدتم في دول العالم اجمع مثل ديمقراطيتنا التي تذكرني بمؤخرة العطية عندما أصابها الضرر وتم إصلاحها بسم الديمقراطية .. ولنا عودة بإذن الله

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط