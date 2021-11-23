رئيس حكومة إقليم كوردستان يبحث مع وزيرة الخارجية السويدية أزمة المهاجرين

بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني مع وزيرة الخارجية السويدية آن لينده أزمة المهاجرين.

ووفقا لبيان صادر عن حكومة اقليم كوردستان اليوم الثلاثاء، 23 تشرين الثاني، 2021، أن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، استقبل وزيرة الخارجية السويدية.

وأشارت الوزيرة السويدية خلال اللقاء إلى “أواصر الصداقة التي تجمع بين بلدها وإقليم كوردستان، والدور المهم والبارز لأبناء الجالية الكوردية في السويد”.

وأشادت لينده “بدور بيشمركة “اقيلم كوردستان في هزيمة إرهابيي داعش”.

من جانبه عبّر رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني عن شكره لحكومة السويد على “دعمها للبيشمركة في إطار التحالف الدولي ضد داعش”.

ولفت الى “الإصلاحات التي تقوم بها حكومة إقليم كوردستان والعمل من أجل تعزيز البنية التحتية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل”.

وتطرق الجانبان الى “الوضع العراقي بعد الانتخابات النيابية، وأهمية معالجة أزمة المهاجرين على الحدود البيلاروسية – البولندية”.

جانب من استقبال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني لوزيرة الخارجية السويدية

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