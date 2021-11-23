محلل سياسي : PKK لن يسمح للكورد بالحصول على حقوقهم في أي جزء من كوردستان

قال المحلل السياسي الكوردي السوري منال خليل حسكو، الاثنين، إن حزب العمال الكوردستاني PKK لن يسمح للكورد أن يحصلوا على حقوقهم في أي جزء من كوردستان، مشيراً إلى أن النظام السوري لن يعترف بحقوق الشعب الكوردي في سوريا.

وقال حسكو : «إن تجربتنا مع هذا النظام تضعنا أمام الحقيقة، حيث لم يعترف ولن يعترف يوما بحقوق الشعب الكوردي، وأكبر دليل هو حق المواطنة، فهناك الآلاف من العوائل الكوردية محرومة من أدنى حقوقها، ولكن إذا توصل النظام وPKK وحزب الاتحاد الديمقراطي PYD إلى اتفاق لا أستبعد أن يحصل الأخير على نوع من الامتيازات ضمن قانون الإدارة المحلية».

وأضاف أن «المشهد السياسي في سوريا بشكل عام والمنطقة الكوردية بشكل خاص يزداد تعقيدا يوما بعد يوم، وإذا ما اتفق الروس والأمريكان على تحديد مناطق نفوذهما عندها نستطيع القول إن بوادر الحل قد أصبحت قريبة، لكن وإلى هذه اللحظة وبالرغم من أن هناك بعض التفاهمات بين روسيا وأمريكا على مسودة حل في سوريا، إلا أن الحل النهائي ليس واضحا بعد».

وأشار حسكو إلى أن «الوضع في غربي كوردستان (كوردستان سوريا) أكثر تعقيداً، والسبب يعود أولاً إلى الحقوق القومية للشعب الكوردي، والسبب الآخر هو تواجد PKK المصنف على لائحة الإرهاب، مما جعل المنطقة ساحة لتصفية الحسابات وتزايد نفوذ وأطماع الدول مثل تركيا وإيران، مع العلم إلى هذه اللحظة تعتبر من ضمن المصالح الأمريكية».

وبصدد الحوار الكوردي الكوردي في سوريا، قال حسكو: «ليس لدي أمل بحصول أي اتفاق بين المجلس وPYD، لأن الأخير هو جزء من منظومة قنديل وقنديل هو مشروع الأنظمة الغاصبة لكوردستان، لهذا سوف يقف ويحارب بكل قوة ضد أي تقارب كوردي كوردي».

وتابع أن «PKK في تركيا هو جزء من منظومة (أركنكون) و(ميت)، ويدار من طرف الكماليين، وفي إيران هو جزء من الحرس الثوري، وفي العراق جزء من الحشد الشعبي وقبلها كانوا مع نظام صدام حسين، وفي سوريا كما صرح قادتهم هم حراس آل الأسد، ولهذا لن يسمحوا بأن يحصل الكورد على حقوقهم».

وختم منال حسكو حديثه قائلا: «إني على يقين تام بأن نهاية المؤامرة ضد الشعب الكوردي قد اقتربت وأن حقيقتهم قد باتت مكشوفة للجميع».

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط