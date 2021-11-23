مهرجان سينما الحقيقة يعرض نخبة أفلام مهرجان “لشبونة”

ستُعرض باقة من نخبة أفلام مهرجان لشبونة للأفلام الوثائقية في قسم “مرآة المهرجانات” بمهرجان سينما الحقيقة الدولي بدورته الـ15 في ايران.

“مرآة المهرجانات” هو عنوان أحد الأقسام الفرعية لمهرجان سينما الحقيقة الايراني، والمخصص هذا العام لعرض أفضل أعمال مهرجان “لشبونة” البرتغالي للأفلام الوثائقية.

وسيعرض سينما الحقيقة الايراني بدورته الخامسة عشرة أربعة أفلام وثائقية من نخبة أفلام مهرجان لشبونة للأفلام الوثائقية بما فيها: “الأصل” للمخرج بيدرو فيليب ماركيز، و”النهر المتعرج المنحني” لماريو فولوسو، و”الأرض” للمخرج هيروتسو سوزوكي-روزانا توريس، وفيلم “الرجل الخالد” للمخرج خافيير باليدو فالديفيا.

يشار الى ان مهرجان لشبونة السينمائي الدولي للأفلام الوثائقية هو أحد المهرجانات السينمائية الرئيسية في البرتغال، ويقام كل عام في أواخر أكتوبر. في هذا المهرجان، تعرض مجموعة من أفضل الأفلام الوثائقية الجديدة في العالم.

هذا المهرجان هو أحد المهرجانات الأوروبية السبعة للأفلام الوثائقية والإبداعية جنبًا إلى جنب مع المهرجانات الوثائقية الهامة بما في ذلك لايبزيغ وهوت دوكس ومرسيليا وجيهلافا وميلينيوم ومهرجان فيزیون دو رئل.

ويستهدف مهرجان سينما الحقيقة الـ15 مهرجان ايران الدولي للأفلام الوثائقية، من خلال عرض نخبة افلام مهرجان لشبونة السينمائي الدولي، إثراء رصيد السينما الوثائقية العالمية ودعمها.

يتضمن المهرجان عدة أقسام بما في ذلك جائزة الشهيد أفيني الوطنية والدولية والعروض الخاصة ومرآة المهرجان ولمحة على وثائقيات احدى البلدان وقسم البانوراما وورش العمل وسوق الوثائقيات.

ومن المقرر عقد النسخة الخامسة عشرة من “سينما الحقيقة”برئاسة حميدي مقدم، في طهران في الفترة من 6 إلى 16 ديسمبر 2021.

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