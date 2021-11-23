هندي صلبوخي يوضح للصيني بلاغة الايراني وأمكانية الموائمة مع البرتكيش العرب والافغان والصومال واثيوبيا الاسيوية

أ.د. سلمان لطيف الياسري

ابو ألاء الولائي المرجع الديني والباقي كش ملك وبتصوره الشغلة لعبة شطرنج :::- الولائيين يتمادون.. لانهم امنوا العقاب.. ولانهم لم يجدون احد يقف بوجوههم ويقول لهم.. كفى.. ولانهم شروعوا لانفسهم الخيانة باسم العقيدة.. وهذا ادى بان يشعرون بانهم فوق الدولة وفوق المرجعية نفسها.. فنجد احد ذيول ايران (ابو الاء الولائي).. يعتقد هو بمثابة المرجعية.. ليدعو (للتطوع).. وضد من..؟ ظاهرا ضد القوات الامريكية.. وبحقيقتها ضد القوات العراقية الرسمية من جيشه وقوات مكافحة الارهاب وضد حكومة المالكي بالمحصلة… لان القوات الامريكية تدعم مؤسسات الدولة ومنها مؤسساتها العسكرية الحكومية.. السؤال لماذا؟ ومن خولكم ان تدعون للتطوع؟ واليس العراق لديه دولة وحكومة هي من تقرر ذلك.. اليس هناك مرجعية هي حدها لها الصلاحية بالفتوى.. واي فتوى.. تؤدي لسفك الدماء.. بحروب ليس للعراق وشيعته ناقة ولا جمل..

ونسال هل صاحب الزمان (الامام المهدي) وقال لكم لا تسلموا سلاحكم للدولة العراقية.. حتى ظهوري ف – والله سلاحكم بحقيقته هو بصدر الامام المهدي عند ظهوره.. وستقولون له ارجع يا ابن فاطمة لسنا لك بك حاجة.. فلدينا (خامنئي الايراني ولي امرنا).. .. ونسال ايضا.. هل رفضكم لتسليم اسلحتكم للدولة.. ودمج الحشد بالقوات المسلحة الرسمية للجيش العراقي.. هو لانكم تؤمنون بانكم اليد الضاربة لايران بالعراق وتابعين للحرس الثوري

السيد مقتدى الصدر ::: – فانت اول من ادعيت عند تاسيسك مليشية جيش مهدي بانك لن تحل جيش مهدي التابع لك حتى ظهور المهدي وتسلم الرايه له.. وكون الامام المهدي تابع لك حتى تسلم الرايه له.. في وقت القائد من يسلم الراية لاتباعه وليس التابع يسلم الرايه للقائد.. ومن اجبرك وامرك يا مقتدى ان تؤسس جيش باسم الامام المهدي وتتدعي انه جيش صاحب الزمان.. في وقت الامام المهدي هو من يؤسس جيشه ولا ينوب عنه احد..

كامل سلمان الم تفكر قليلا هل انت مجبر ان تكتب مثل هذا المقال وتنتقص لمن يفكر غير خرافاتك وتمشدقك بما ستناله والاكراد لايحتاجون لمثل تبريراتك واساليب اللبخ الحديثة ورحت بوش ياكامل سلمان وأثبت انك لاتفهم ولن تفهم . !!!

كلام السيد مسرور البارزاني فيه إهانة للعراق , حيث قال انا مجبر ان اكون عراقيا ، هذا الكلام فيه إهانة للعراق كبلد فيه تنقيص من قيمة العراق وشعب العراق اعتقد لا يوجد عداء بين الشعوب العربية والشعب الكردي لأنهما يتعايشان مع بعضهما منذ آلاف السنين، وهذه الأراضي شهدت على التوحد الكردي العربي، ولنا في صلاح الدين الأيوبي وسيرته وقيادته خير دليل على ذلك.

وإنما العداء الظاهر بين الحكومات نتيجة السياسات الاستعمارية بشكل أساسي ثم مصالح بعض القادة من الطرفين،التي ترغب في تأجيج العداوة بين الشعبين الكردي والعربي، مع أنني لا أؤمن بهذه التفرقة لأننا كلنا أخوة في الإسلام.

والمشكلة الكردية ظهرت وعلا صوتها بعد اتفاقيات تقسيم المنطقة والتي قامت بها الدول الاستعمارية سواء سايكس بيكو أو مؤتمر سان ريمو أو ما تلاهما من ترسيم الحدود بين دول المنطقة لخلق الأزمات و المشاكل بين الدول المجاورة، وكانت القضية الكردية من أهم افرازات تلك الاتفاقيات المشؤومة.

ولنا في ما نرى من صراع دائر بين الأتراك والإكرام منذ عشرات السنين خير دليل، و الصراع بين العراق وكردستان العراق دليل اخر على ما فعله الاستعمار بالمنطقة.

ولا أؤيد أن أضع كل اللوم على الاستعمار وسياساته بل أضع اللوم أيضاً على دول وحكومات المنطقة التي لم تحترم الأكراد ولم تعترف بأبسط حقوقهم ما دفعهم دفعاً نحو المطالبة بحقوقهم حتى لو بقوة السلاح.

أرى أنه من الطبيعي أن تعارض الدولة -أية دولة- انفصال جزء منها، والأمر ليس له علاقة بالحب أو الكراهية، كما ليس له علاقة بالتقدم والتخلف أو الديمقراطية، فبرشلونة تريد الانفصال عن إسبانيا وبريطانيا تريد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي والاحواز تريد الانفصال عن ايران وتركستان تريد الانفصال عن الصين وكشمير تريد الانفصال عن كل من الهند وباكستان حتى إن بعض الأصوات في ولاياتٍ أمريكية نادت بالانفصال عن الولايات المتحدة الأمريكية بعد فوز ترمب بالرئاسة، هناك عشرات الحركات الانفصالية في العالم، وبغضّ النظر عن أحقيتها في الانفصال أم لا، فإن شكل العالم سيختلف جذريًا لو كان الانفصال بهذه البساطة.

الأكراد نفسهم منقسمون حول ما يريدون، الكثير منهم يريدون الاستقلال بدولة قومية كردية على مناطق من سوريا والعراق وتركيا وإيران، والبعض الآخر يريد البقاء ضمن دولته مع التمتع باستقلال ذاتي كإقليم كردستان العراق، والبعض يفضل الاتحاد الفيدرالي والبعض لا يريد تغيير شيء …

وإن كنت تظن أنهم مغبونون في حقوقهم، فانظر حولك جيدا وأخبرني عن مواطن يعيش في هذه البقعة من العالم، مهما كان أصله انتماؤه، حاصل فعليا على حقوق المواطنة! ثمٌ: لا أظن أنك شخص عادي، بل شخص على قدر ما من الثقافة الجيدة. لذا أطلب منك تعريف كلمة كره. الكره كما هو معروف، شعور لا يتبعه بالضرورة فعل. وكشخص عالي الثقافة، سأحدثك عن بعض نقاط أظن أنك على إلمام بمعظمها وإن ربما بطريقة مغايرة، لكن لا بأس للحقائق دائما وجه آخر.

حسنا، دعنا نبدأ أولا بمقولة لجورج برنارد شو: { كان هيغل على حق عندما قال أننا نتعلم من التاريخ أنٌه يستحيل على البشر التعلٌم من التاريخ} نقطة.

.

نوري المالكي:::- نوري المالكي : انا شيعي اولا ثم عراقي ((كان تاريخ الشيعة في عدة مراحل. الجزء الأول كان ظهور الشيعة، الذي بدأ بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم عام 632 )) , ((تقع العراق في بلاد ما بين النهرين السفلى (المقابلة لبابل التاريخية) ولكنها تشمل أيضًا جزءًا من أعالي بلاد ما بين النهرين وبادية الشام والصحراء العربية. كان الآشوريين غالبية سكان العراق منذ العصور الساسانية. حكمت العراق الإمبراطوريات المحلية: السومرية، الأكادية، والبابلية، والآشورية، وأيضاً الإمبراطوريات الأجنبية؛ وفي العصر الوسيط، غزتهُ الأمبراطوريات الأخمينية، السلوقية، وكذلك إمبراطوريات البارثيين والساسانيين خلال العصر الحديدي والعصور الكلاسيكية القديمة، ))

هاي انت وين ابو اسراء وسويت العراق ماكو لو فذلكة سياسية *** لا والله انت شطحت لانك عتصري وطائفي ووصولي ومنبطح ||| والاجدر ان تتشرف بعراقيتك ولاتضر طائفتك او عقيدتك ومذهبك ؟؟؟

المالكي : أولاً أنا شيعي وثانياً أنا عراقي، وثالثاً أنا عربي ورابعاً أنا عضو في حزب الدعوة.

وبينت ان المالكي استهل وصوله الى الحكم بالتوقيع على حكم اعدام صدام حسين على الرغم من عدم قانونيته .

وفي لقاء اول صحفي له مع صحيفة الغارديان البرطانية قال المالكي : انا اولا شيعي ثم عراقي ، حيث حاول نوري المالكي منذ لحظة وصوله الى الحكم تكريس الطافية في العراق .

انا “شيعي ، عربي ، مسلم” ولن اسمح لاحد ان يلغي هوياتي ، ولكن انا عراقي

ان نوري المالكي حاول حكم العراق بقبضة من حديد ، حيث كانت تحت امرته مليشيا شيعية تخضع لأوامره مباشرة – بحسب الوثائق السرية- ، و شكلت جيشا سريا موازيا يمتثل تحت اوامره ، حتى انه وجدت سجون سرية بنيت باموال الشعب العراقي وتحتكم مباشرة لادارته ، وكان بها نحو 100 الف سجين .

ويشير التقرير الى اختفاء مئات المساجين واغلبهم من السنة ، بينما يتم اعدام المئات منهم تحت تعذيبهم .

وبينت ان عدد القتلى في فترة ولاية المالكي الاولى تجاوز الـ 75 الف قتيل .

واشارت الى ان اكثر ما شغل الشارع العراقي هو مقتل عشرات العلماء العراقيين النوويين وخبراء الطيران العراقيين ، حيث تؤكد الوثائق المسربة ان نوري المالكي قام بتقديم المعلومات حول اماكن تواجدهم وكيفية الوصول اليهم ، فضلا عن وثائق صادرة عن مكتبه وموقعة من قبله ، تشير الى تعاونه منع الحرس الثوري الايراني ، وتقديم معلومات سرية عن هؤلاء العلماء .

إن أقوى الأسباب التي تجعل المواطن العراقي غير الملوث بجرثومة العمى الطائفي الثأري المتخلف يكره الوجود الإيراني في العراق ويتمنى زواله هو أن الدولة الإيرانية، من أعلى ما فيها من القيادات والمؤسسات الدينية والدنيوية، لا تسمح للشعب العراقي بأن يضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وتمنع العدالة العراقية من معاقبة القاتل والمزور والمختلس، خصوصا إذا كان واحدا من أعضاء الشلة الذين شاءت دولة الولي الفقيه أن تفرضهم قادة وأصحاب ميليشيات ورؤساء وزارات ووزراء وقادة جيوش.

ويكفي أن نتأمل ظاهرة واحدة تلخص كوارث العراق المزمنة منذ عام 2006، وهي ظاهرة نوري المالكي، وحده، وننسى الظواهر الشاذة الأخرى التي لا يقبل النظام الإيراني نفسُه بوجودها في دولته، بكل تأكيد.

تزدحم التسميات وتتشابك التوصيفات التي تعجز عن تحديد هويته؛ ما بين القائد والجنرال والإمام، يدغدغه توصيف “المقاوم” في وسائل إعلام حزب الله، لكن أقرب تعريف إلى شخص نوري المالكي هو رجل دين متعصب من “دون عمامة” ، فإيمانه المطلق بالهوية الشيعية للعراق ، قضى على آمال الوصول إلى وفاق وطني بين طوائف ومذاهب وقوميات الشعب العراقي، لتسقط بلاد الرافدين في حضن ملالي إيران ،

قيس الخزعلي ::: قيس الخزعلي الخساره في الانتخابات تجعله يكفر بالله, –

https://web.facebook.com/watch/?v=186181767007648

قيس الخزعلي الخساره في الانتخابات تجعله يكفر بالله

قيس الخزعلي نهر الفرات في مصر

قيس الخزعلي يقول إن مصر تعتمد على نهر الفرات والشرب من ماء الفرات يسبب عدم الغيرة خرب عقلكم وعقل الي يمشي وراكم لاعلم ولادين ولا اخلاق

دجله وفرات من مصر ليش طالعين ايفاد

شنو السالفة قابل سجن بوكا فر عنده الديلكو للمجاهد المقاوم الفقيه المنظر السماحة ووحدة بالساحة لان وراه ابو اسراء الذي قهر وهزم الامريكان وشكرهم على خدماتهم بالعراق خلال خطابه بالكونكرس الامريكي حينها-*- واذا هاي مثل ذيج خوش حنطة وخوش ديج -*- اضبط كلامك ولاترهول !؟!

لعد اذا ما عدهم غيره لعد منو راح حارب داعش غير اهل فرات , كلام ابراهيم الجعفري صح

مو اكو روافد تغذي نهر دجلة من ايران, المنبع من تركيا ولكن اكو بعض الروافد الي تغذي نهر دجلة تنبع في ايران و تصب في دجلة

زعيم ميليشيا العصائب قيس_الخزعلي كنهر_الفرات الذي يجري في مصر “يقصد نهر_النيل” هذا الماء يولد قلة الغيرة وقساوة القلب.. تأملوا هذا مستوى زعيم وله في حكومة العراق وزارات وله في البرلمان أعضاء ناهيك عن المدراء بالحكومة والتبع بكل مفاصل الدولة.

الجغرافيا التمددية عندهم حسب ما تقتضيه الضرورات السياسية والفقهية لوليهم الفقيه ليس إلا.

انتقل نهر الفرات إلى مصر بقرار من عصائب قيس الخزعلي. فالرجاء ممن يريد مراسلته يكتب على العنوان الجديد! هزلت ورب الكعبة هؤلاء من يقودون السلطة الاحتلالية في العراق عصابات ومافيات ولصوص والحرامية أخرجتهم قوى الاحتلال من السبتتنك العراقي.

أصبح محلل اجتماعي من ميليشيا قتل إلى تحليل مياه نهر الفرات فهمان جدا ما يقول يجب أن يقود العراق.

أتباع قيس_الخزعلي يقولون إنه خطأ وكان يقصد نهر النيل يعني أنه يتهم شعوب مصر أرض الكنانة والسودان الطيب وشعب الحبشة وإثيوبيا أول من احتضن المسلمين في بدايات الإسلام.. قيس يتهم كل هؤلاء بقساوة القلب والدياثة هذا المعتوه ناشر للكره والأفكار المسمومة.

جميل ان تكون مثقفاً, ترتبط صفة المثقف دائما بالمعرفه كما نجد أن هذه الصفة، تكسب صاحبها احتراماً اجتماعياً، حيث تعتبر الطبقة المثقفة، مسؤولةً بشكلٍ مباشر، عن المساهمة في تطوير الثقافة العامة في المجتمع، وتحمل على عاتقها، الهموم الاجتماعية للناس، المعيشية منها، والسياسية، والدينية. ثقافة اى مجتمع تعتبر هوية له في التعامل مع الثقافات الاخرى وهي التي تجعله قادر علي الحضور والتواصل مع مختلف البيئات وقابل للتحاور والتماهي مع الثقافات العالمية.وجميل ايضا ان يكون السياسي مثقفا في ميدانه السياسي كون ان السياسه تعتبر ايضا ثقافه,لكن ما نراه اليوم ومن اكثر السياسيين العراقيين انهم دائما يسعون الى تذويب الثقافه على حساب الخطاب السياسي كون هذه الفئه السياسيه والحاكمة اليوم هي من تملك القنوات الاعلاميه من صحف ومجلات واذاعات ومحطات تلفزه وفضائيات تمجد لها على عكس الفئه الثقافية التي تفتقر الى هذه العناصر ,فنرى طغيان الفئه السياسيه على الفئه الثقافيه الفقيره فذابت الثقافه نتيجه لحراره ما انتجته السياسه فاصبحت اراء الطبقة السياسيه هي الاقوى رغم انها في الكثير من الامور تسير في طرق معوجة وطرق مظلمة,نعم انهُ فوز السياسه المظلمه والظالمه على الثقافه ولكنها فتره فوز مرحليه ومؤقته لأن الثقافة لا يمكن لأحد ان يوئدها مهما حاول ولنا عبر كثير في التاريخ فعند دخول المغول بغداد اول ما بادر به هو حرق الكتب والمخطوطات والمكتبات ودور الثقافة والعلم ولكن هل ماتت الثقافه في العراق بعد ذلك ؟الجواب لا,السياسي العراقي دائما يسعى لتهميش من هو اقوى منه, فمن اقوى من السياسي اليوم ؟ بطبيعه الحال انه المثقف ,السياسي العراقي يخاف من المثقف لان هذا السياسي يخاف من كلمه الحق, الكلمه الحره الصادقه ,التي ينطقها ويكتبها المثقف والتي ادار لها ظهره هذا السياسي .هناك علاقة طرديه بين مدى ثقة المرء بذاته وبين درجة غبائه حيث ان الثقة المطلقه بالنفس تزداد كلما اقتربنا من قمة الغباء او ذروته,فالكثير اليوم وخاصة من السياسيين يظن انه قد امتلك الحقيقة المطلقة فيطمئن الى ذلك ويأخذ يصدر الاحكام ويتكلم بأحاديث ومواعظ وعبر ما انزل الله بها من سلطان وكلها مغلوطه ومعوجه وعاريه عن الصدق ظنا انه افهم الفاهمين واشطر الحاضرين وهو بطبيعة الحال اغبى الاغبياء واتفه التافهين.لدى سياسيو العراق اليوم جهل مركب ,جهل بكل شئ ولهذا نرى البلد كل يوم ينزل درجات تحت خط الصفر ,ومن خلال عمل هؤلاء المحسوبين على الساسه اصبح عراقنا بائس لدرجه لا توصف ,تراجع في كل شئ حتى الحياة تراجعت عن العراقيين ,سياسيو العراق اليوم هم فاشلون بكل شئ اميون وبدرجة امتياز تضحك عليه الشعوب وحكام الدول الاخرى ,فالذي يذهب الى لبنان لمقايضه النفظ بدل المحاصيل الزراعيه والخضروات اللبنانيه وهو يعرف حق المعرفه ان العراق مكتفي بهذه المحاصيل وهو بلد زراعي من الدرجه الاولى ماذا تقول عن هذا المسؤول غير انه جاهل,وحين تبرم العقود لتدريب الكوادر الطبيه في الاردن وانت تملك خيره الاختصاصات وخيره العقول العلميه والتي يشهد بها العالم ماذا تقول لهذا المسؤول الامي,وحين تاتي بالشركات الاجنبيه المفلسه لكي تبني لك العمارات وتشيد لك الجسور والطرق وتعطيهم مليارات الدولارات وانت لديك خيره الكفاءات الوطنيه والتي ركنتها على جنب وفضلت الشركات الرديئه المفلسه على شركات بلدك الرصينه ماذا تقول لهذا المسؤول التافه ,وحين تستورد قناني مياه الشرب من دول لا فيها نهر ولا حتى ترعه وانت تمتلك الانهر الخالده ماذا تريد ان نسميك ايها المسؤول,وحين تتعاقد بملايين الدولارات لجلب كوادر طبيه وتمريضيه من دوله مجاوره وانت لديك الاف من هذه الكوادر تطالب بتعينها لخدمة بلدها ماذا تريد ان نسميك غير انك فاشل , هذا كله في جانب وثقافه سياسيو العراق بجانب اخر,الكثير منهم ثقافته ضحله جدا,وكلامه حين يتحدث به كانه شخص غير واعي, ,لا يغريكم كم الكتب في مكتباتهم فهي فقط للديكور ليس الا,قبل بضع سنوات ظهر علينا وسمعناه السيد الفيلسوف ابراهيم الجعفري رئيس مجلس وزراء العراق وامام شاشات التلفزه ومحطات الاذاعه وامام الصحفين وقال وبكل ثقة ان دجله والفرات ينبعان من ايران ,وبعدها خطب الشيخ قيس الخزعلي زعيم عصائب اهل الحق وقال لحشد من مؤيديه ان مصر تعتمد على نهر الفرات في الشرب والري والزراعه وكان مؤيديه فرحين بما قال زعيمهم ,وقبل ايام سمعنا حديث السيد مصطفى الكاظمي وتناقلته وكالات الانباء وهو يقول ان حامورابي والبابلون كانوا في صدر الاسلام وما علم السيد الكاظمي وهو الصحفي والكاتب والذي لديه الكثيرمن الكتابات حسب ما سمعنا ولكننا لم نقرأ له ,بأن الفتره بين حامورابي وظهور الاسلام هي الآف السنيين.يا ساسة العراق اقرأوا ,طالعوا, تثقفوا ,تعلموا, اغلب مصائب العراق من هؤلاء السياسيين الذين لا يملكون الثقافه ولا الثقافة السياسية.

,رحم الله رئيس وزراء العراق نوري سعيد حين قال اللهم اني اشكو اليك من زعاطيط السياسة وزعاطيط الثقافة.

فتوى لخامنئي::: – بخصوص حجاب الشخصيات الكرتونية

إيرانيون سخروا من فتوى خامنئي بضرورة تحجيب الشخصيات الكرتونية على تويتر

إيرانيون سخروا من فتوى خامنئي بضرورة تحجيب الشخصيات الكرتونية على تويتر (تويتر)

سخر مغردون إيرانيون على تويتر، من فتوى لمرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي، بخصوص تحجيب الشخصيات الكرتونية.

ونقل موقع “إيران إنترناشيونال”، فتوى لخامنئي قال فيها بتحجيب الشخصيات في الأفلام الكرتونية.

وجاء في نص الفتوى “على الرغم من أن الحجاب ليس ضروريا في ذاته (بالنسبة للشخصيات الكرتونية)، لكن، من حيث عواقبه، فإنه من الضروري مراعاة الحجاب في الرسوم المتحركة”.

وقال خامنئي في كلمة له بمناسبة دينية، إن تواجد ايران في سوريا والعراق استشاريا وليس عسكريا، مردفا بالقول: تواجد ايران في المنطقة يتم بطلب من دولها .

وأضاف انه على الاميركيين ان يتركوا العراق وسورية بشكل سريع . مضيفا: نحن لدينا مسؤوليات ومن بينها معرفة العدو وعدم التسليم له .

قال الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي، إنّ الحرس الثوري يمكن أن ينقل معركته خارج حدود إيران، في رد فعل على مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في ضربة أميركية، والاضطرابات الداخلية بسبب إسقاط طائرة أوكرانية عن طريق الخطأ.

وأضاف خامنئي، أنّ الضربات الصاروخية الإيرانية في العراق على قاعدة عسكرية تستضيف قوات أميركية هذا الشهر، وجهت “صفعة على وجه” الولايات المتحدة.

قال المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي، إن تواجد إيران في سوريا والعراق لتقديم الإستشارة فقط دون التدخل العسكري

واثق البطاط:::- اختصاصي سحق الرؤوس بطبلة السكائر !!! واثار واثق البطاط استياء الكورد عندما قال ان ” كركوك خط احمر لا يمكن دخولها بأي مساومات وان اراد الكرد الاستقلال عن العراق فلن تكون لهم”.

وقال ان “قرار الكرد بتنظيم استفتاء في الاقليم حول استقلالهم قرار غير مدروس وليس من حقهم ضم كركوك لدولتهم المزعومة حتى وان كان الاستفتاء الشعبي لديهم عكس ذلك “.

واضاف البطاط ان” كركوك بعد عام 2003 لم تكن قبلها فقام الكرد بتغيير واضح في ديموغرافيتها عبر استهدافهم المكون العربي وضاعفوا من اعداد الكرد فيها ” مبيناً ان ” كركوك عراقية وان ارادوا ضمها فبيننا وبينهم بحور من الدماء”.

واوضح ” سنواجه الكرد كما نواجه داعش ونحن مع استقلال الكرد دون ان تكون كركوك والمناطق المتنازع عليها ضمن دولتهم المزعومة فعليهم التفكير مراراً قبل قرارهم ضم كركوك في ظل مايمثلونه كمكون صغير في البلاد “.

واثق البطاط المولود لعائلة شيعية في ناحية المشرح بمحافظة ميسان عام 1973 في مناطق الأهوار، وأكمل فيها جزءًا من دراسته الابتدائية، قبل ان ينتقل الى مدينة العمارة مع عائلته. وانتقل الى بغداد ه في تسعينات القرن الماضي، حيث كان أحد أشقائه يعمل في التصنيع العسكري. وبعد ان ، أكمل دراسته الإعدادية في بغداد، انتقل إلى إيران عام 1993، بعدما كان قبلها قد انخرط وبشكل سري في تنظيمات تقاوم النظام العراقي السابق، بدعم من القوات الإيرانية، وخصوصا في الأهوار، وذلك في إطار تنظيمات حزب الله العراقي.

وفي بغداد تم اعتقال والده وأخيه، بينما كان هو في إيران، وحيث كان يحمل اسما حركيا هو “أبو أسد الله”، إذ كان المنخرطون في تلك المنظمات يقومون بعمليات ضد النظام السابق. ويقول البطاط في هذا المجال “كنت قد حملت اسم سيد علي سيد طاهر البطاط، وكان تنظيمنا يتكون من 300 شخص، وقد تمكنت السلطات آنذاك من اعتقال 270 شخصا منا، وكنت أنا من بينهم”. ويؤكد أنه ارتبط بالمخابرات الإيرانية وقد كلف بتنفيذ عمليات داخل العراق، ثم اعتقل، وصدرت بحقه ثلاثة أحكام بالإعدام، لكن أطلق سراحه بعفو عام من النظام السابق.

وفي وقت يقول فيه البطاط إن أولى العمليات التي قام بها حزبه في العراق في تسعينات القرن الماضي تنفيذ عمليات ضد منظمة مجاهدين خلق الإيرانية، فإنه اعترف بقصف معسكر الحرية ليبرتي في ضواحي بغداد، الذي يضم عناصر “مجاهدي خلق”، بأكثر من 50 صاروخا، وهو ما أكد المخاوف من امتلاك هذا الحزب للقوة العسكرية اللازمة، طالما هو يجاهر بارتباطه بإيران.

واثق البطاط، الأمين العام لحزب الله العراق وقائد ميليشيا المختار المتطرفة، مطارد منح نفسه حق القتل، والمحاسبة دون الرجوع إلى القضاء، بدعوى أن القضاء مسيس. وتؤكد معلومات ان البطاط قتل أمس الاحد، في منطقة العظيم خلال اشتباكات مسلحة بين المتطوعين ومقاتلي داعش، الذين يحتلون مناطق في محافظة ديالى. ؟

الطبيب إبراهيم عبد الكريم حمزة الأشيقر الجعفري::: – سياسي متنوع الاختصاصات والطراكيات – الشخص الذي تتجلى في شخصه مرحلة انهيار الدوله العراقيه ، الا وهو السيد ابراهيم الجعفري وزير خارجية العراق ، هذا البلد المبتلى بهكذا عقليات مريضه مغروره ترى مالايراه الاخرين.

سيدنا الجعفري قائد السلك الدبلوماسي العراقي لاينطق كثيرا واذا نطق ينطق كفرا رغم انه سكت دهرا .. فهو لايتحدث الا الكبيرة الكبيره ولذلك ترون بلدنا ذو علاقات واسعه جدا ودبلوماسيتنا ذات صدى مؤثر عالميا ، له مقولتين في غاية الاهميه تظاهرات جماهيريه واسعه في بغداد وبقية المحافظات ، اخافت بعض المعممين والسياسين منهم ومن غيرهم ، حينها اطلق الجعفري مقولته الاولى والخطيره التي زلزلت الوضع بالكامل حيث قال :حّين يتهدد مصيـرنا سوف يخرج المارد المعنوي من القمقم ويهشم الزجاجه .

مقولة كان لها صدى واسعا تناولها وتداولها الالاف على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الصحف الكوميديانيه ، انها ليست مقدمه لفلم عربي او مقوله لاحد حرامية علي بابا من قصص الف ليله وليله بل هي مقولة لمختارعصرنا الذهبي عصر الفساد والافساد والقتل والتهجير والتكفير عصر الفلته الدكتور المؤدلج والمتؤدلج ابراهيم الجعفري قائد وزعيم النحالف الوطني الشيعي وبطانته في المنطقه الخضراء .

المارد احبتي ليس كما يتصوره البعض فريد شوقي او الرامبوي الامريكي سلفستر ستالون بل هو سجين المصباح الوهمي الخرافي الذي يعشعش في عقل الشيخ الجعفري المريض الذي يعيش زمن الجن والسعالو ، ولكنه احبتي مارد معنوي ، احب ان يضيف فاضاف انه معنوي ، وهذا المارد المعنوي ينتظر الجماهير في القمقم وحين يعلنون عن استياءهم وغضبهم سيخرج المارد الاصلع المتكرش شبيه الفنان العربي محمود فرج من القمقم الذي لانعرف عنه شيئا ويهشم الزجاجه ( واحنا مالنا ياخال مايهشم اليهشم و هو احنا حنخسر حاجه ) ، انها لغه لايمكن لاحد ان يتحدث بها الا اذا تجاوز مرحلة العبقرية وصار اكبر من عبقرينو وعندها لايمكن للاخرين الا الانبهار وسماع صوت العقل من ذاك العبقرينو الملهم .

حسين الشهرستاني ::: -تولى العالم النووي حسين الشهرستاني مناصب عديدة في الدولة العراقية، منها إشرافه على ملف الطاقة خلال فترة حكم نوري المالكي، لثمانية أعوام. وفي نهاية عام 2013، قال إن العراق سيكتفي من الطاقة الكهربائية وسنصدر الزائد منها. إلا أنه حتى العام الحالي، لم تنتهِ أزمة الطاقة الكهربائية، وانقطاع الكهرباء يصل يومياً إلى أكثر من عشر ساعات .

هاجم العراقيون الشهرستاني كثيراً، خصوصاً في التظاهرات التي عمت البلاد وطالبت بالخدمات والكهرباء. ورفعوا شعارات عديدة خلال هذه التظاهرات، منها “الشهرستاني يقصد أننا سنصدر الكهرباء في 2013 هجرياً وليس ميلادياً”.

إياد علاوي :::- تولى رئاسة الحكومة الانتقالية، التي تشكلت خلال الاحتلال الأمريكي، ويشغل حالياً منصب نائب رئيس الجمهورية. هو أكثر شخصية تعبر عن جهلها بالوضع العام في البلاد، إذ يخرج علاوي في الظروف الصعبة ويطلق جملته الشهيرة: “ما أعرف”، ما يصعب على المواطن أن يفهم الوضع، لأن السياسيين الموالين للحكومة يتحدثون غالباً وكأن البلد يعيش في نعيم .

نعيم عبعوب ::: -نال نعيم عبعوب ما لم ينله أحد من السياسيين من السخرية، خصوصاً أنه وصل إلى منصب أمين بغداد بعد حديثه الشهير، أمام رئيس الحكومة السابق نوري المالكي، الذي قال فيه: “صخرة تزن 150 كلغم وضعها بعض المغرضين، أغرقت العاصمة بغداد بمياه الأمطار

انتشرت الفيديوهات والصور الساخرة عن عبعوب بشكل كبير جداً على مواقع التواصل الاجتماعي. وأغرب تصريحاتها على الإطلاق كانت عندما قال في حوار على فضائية محلية: “بغداد أفضل من نيويورك ودبي في النظافة والخدمات التي نقدمها مجاناً”. علماً أن العراقي صار بعد عام 2003 يحلم بمكان نظيف يراه في العاصمة بغداد، بالإضافة إلى استغناء الغالبية عن شرب المياه من الصنبور بسبب تلوثها.

منعت دبي عبعوب من الدخول إليها بعد أن وصفها بـ”زرق ورق”، وهو مصطلح يطلقه العراقيون على كل شيء غير منظم. ولم ينتبه عبعوب إلى حديثه حين قال إن الفتيات الإيرانيات أطلقن عليه لقب “وسيم بغداد”، وأن أمين طهران غير وسيم.

اختفى عبعوب أخيراً بعد أن أقيل من منصبه من قبل العبادي، الذي قال إن “زمن التهريج”.

باقر الزبيدي :::- شغل الزبيدي أربعة مناصب بعد عام 2003: وزير الإعمار والإسكان، وزير الداخلية، وزير المال، ووزير النقل قبل أن يقدم استقالته. انتقد في الآونة الأخيرة من قبل العراقيين، لأنه يتحدث عن خبرته في مجال الأمن من متابعته لمسلسل بوليسي… وكان أحد المصريين قد علق على اختيار الزبيدي وزيراً للنقل، قائلاً إن الشعب العراقي يحب الزبيدي كثيراً لاختياره وزيراً أربع مرات، وسأستيقظ في يوم ما وأجده وزيراً في مصر.

جلال الدين الصغير:::- نائب عن ائتلاف متحدون، شغل منصب محافظ صلاح الدين. وصف الشعب العراقي بـ”الدايح” و”البائس” عندما كان البلد يعج بتظاهرات لإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء البرلمان، وهو وصف يطلق على الشخص الذي يفتقر إلى الأخلاق الحسنة. ثار العراقيون ضد السامرائي، وبدأوا يسخرون منه، لكنهم سرعان ما نسيوا ذلك، ليقوموا بانتخابه نائباً مرة جديدة، في الدورة الحالية

تحدث القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي جلال الدين الصغير في بداية الأزمة التي يعيشها البلد، عن ضرورة أن يتخلى العراقيون عن شراء النستلة “الشكولا” ليدخروا الأموال لمواجهة الأيام الصعبة التي سيشهدها البلد.

ورداً عليه، نظم العراقيون أغاني وقصائد، تتغنى بالنستلة، وكيفية مواجهة الأزم

كاظم فنجان ::: -أخيراً، تولى كاظم فنجان وزارة النقل، باعتباره تكنوقراطياً، وقد قدمه العبادي إلى البرلمان. وفي المؤتمر الصحافي الأول الذي عقده، قال إنه “ركب في سفينة نوح”

وقال إن “أول مطار أنشأ في العالم، كان في الناصرية قبل خمسة آلاف سنة قبل الميلاد”.

وحاز فنجان على نصيبه من الانتقاد من قبل العراقيين. وقال الإعلامي نبيل جاسم: “لا تكتمل لوحة الكوميديا السوداء في الحياة السياسية العراقية، إلا بوجود شخصيات مثل محمود المشهداني وإبراهيم الجعفري ونعيم عبعوب وكاظم فنجان”. وأضاف: “نحن بحاجة ماسة إلى منطق هؤلاء السادة، ليكتمل مشروع الضحك السياسي على عموم الوعي الجماعي .

مصطفى الكاظمي الشطري المياحي الظل ؟؟؟:::- لم تعرف البشرية أسطورة مذهلة مثل العراق؛ ففي العراق ظهر كلكامش وكان أول عمله صحفيا والصحفي يكون ملماً بأبجديات الأمور.

يقول بعض المختصين انه من ( الشطرة) وقال آخرون انه (مياحي) من الكوت وبعضهم قال إنه ولد في صدر الإسلام في ( ميناء مندلي .)!!.

أن الذي يعمل في الصحافة لا يقع في مطبات من مثل ظهور كلكامش في صدر الإسلام، وليس له أن يتخيل ميناءً في مندلي، كما أن الذي يتصدى إلى أعلى هرم في السلطة عليه أن يتخلى عن اسمه الكلكامشي ومعلوماته المندلاوية ويفصح عن اسمه الكامل لأنه رئيس حكومة العراق ولأن النظام الإداري في العراق يطالب اي شخص مسؤولا كان أم مواطنا عاديا، يطالبه بالاسم الثلاثي واللقب.

فإذا كانت معلوماتنا ضبابية عن كلكامش ونسبه وعشيرته، وإذا كانت معلوماتنا عن جغرافية العراق وموانئه غير دقيقة ولا نميز بين مندلي وأم قصر، فهذا لا يعني أننا لايتسنى لنا معرفة رئيس حكومتنا؛ فهل لنا أن نخاطبك باسمك الحقيقي دولة رئيس الوزراء؟ اسمك الثلاثي واللقب ضروري جدا في الخطابات الرسمية لأنها خطابات دولة وليست خطابات صفحة شخصية في التواصل الاجتماعي ليكتب كل شخص اسمه كما يحلو له.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط