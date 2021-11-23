وزيرة الخارجية السويدية تجري زيارة لإقليم كوردستان

قال وزير الخارجية فؤاد حسين، الاثنين، ان وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي، ستزور اقليم كوردستان.

ومن المقرر أن تلتقي آن ليندي كبار المسؤولين في اقليم كوردستان وتجري مباحثات في الملفات ذات الاهتمام المشترك.

واعلن حسين عن التوقيع على مذكرة تفاهم مشتركة مع السويد، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته السويدية آن ليندي.

وقال حسين ان العراقيين يشكلون نسبة 2 بالمئة من المجتمع السويدي.

واضاف ان “علاقات العراق مع السويد لاتخص فقط الدعم السياسي المشترك والقضايا الدولية، ولاتخص العلاقات التجارية والاقتصادية، بل تخص العلاقات المجتمعية العريقة”.

واكد ان ” الحكومة السويدية دعمت العراق في حربه ضد داعش، إضافة إلى أن المنظمات السويدية كان لها دور مهم في جميع أنحاء العراق”.

وشدد وزير الخارجية، على “أهمية التوصل لتفاهمات مع الجانب السويدي بشأن ملف طالبي اللجوء”، مؤكداً “توقيع مذكرة تفاهم مشترك مع السويد”.

ووصلت وزيرة خارجية السويد آن ليندي إلى بغداد امس الأحد، في زيارة رسمية، التقت خلالها بالمسؤولين العراقيين.

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