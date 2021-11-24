دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية تثمن إنسحاب ملكة جمال اليونان “رفائيلا بلاستيرا” من مسابقة ملكة جمال الكون التي ستقام في دولة الإحتلال الإسرائيلية

تثمن دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إنسحاب ملكة جمال اليونان “رفائيلا بلاستيرا” من مسابقة ملكة جمال الكون التي ستنظم هذا العام، في دولة الإحتلال الإسرائيلية، وذلك رفضا لسياسة الفصل العنصري الإسرائيلية الممارسة بحق الشعب الفلسطيني.

وتشير دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن هذا القرار جاء نتيجة تواصل وإزدياد الممارسات الإسرائيلية الإجرامية والعنصرية، الذي يناضل الشعب الفلسطيني من أجل التخلص منها، ونيل حقوقه الوطنية المشروعة بالحرية والإستقلال والعودة، كما أن هذا القرار جاء نتيجة الدواعي الإنسانية التي توجب الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وتعتبر دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن سلسلة الإنسحابات، من مسابقة ملكة جمال الكون، تشكل صفعة في وجه دولة الإحتلال الإسرائيلية التي تحاول تلميع صورتها الإجرامية، وإخفاء ممارساتها العنصرية بحق الأطفال وتحديدا المعتقلين في سجون الإحتلال دون تهمة أو محاكم، والتي باتت مكشوفة أمام جميع أحرار العالم

وتدعو دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، جميع المشاركات في هذه المسابقة، إلى الإنسحاب، وعدم منح نظام الفصل العنصري، المتمثل بدولة “الأبارتهايد” الصهيونية، أي شرعية، خاصة بعد إثبات تورطها بجرائم الإضطهاد والفصل العنصري، كما أكد تقرير “هيومن رايتس ووتش”، بحق الملايين من أبناء الشعب الفلسطيني، ولإجبار دولة الإحتلال الإسرائيلية، على الرضوخ للقانون الدولي، والإنسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنح الشعب الفلسطنيي حقوقه الوطنية الثابتة المتمثلة بإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس وعودة اللاجئين كم نصت قرارات الشرعية الدولية.

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