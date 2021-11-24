اجتماع اللجنة القضائية المشتركة للتحقيق في حادث المطار

اجتمعت اليوم الاربعاء الموافق 2021/11/24 اللجنة القضائية المشتركة للتحقيق في حادث المطار الذي ادى الى استشهاد القادة ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني ورفاقهم، حيث مثل مجلس القضاء الاعلى السادة رئيس هيئة الاشراف القضائي القاضي مسلم متعب مدب والمشرف القضائي القاضي رزاق كاظم رسن والمدعي العام خالد رخيص ومدير عام دائرة الحراسات القضائية رحيم عبد حسن، ومثل الجانب الايراني رئيس الوفد السيد مصطفى سيد اشرفي معاون النائب العام لمحافظة طهران ووكيل المحكمة الدولية، والمستشارين القانونيين للوفد، والسيد مستشار الدائرة القانونية العامة للشؤون الدولية في وزارة الخارجية.

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