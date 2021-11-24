الحريري: لبنان بات على حدود جهنم

بيروت: جبار عودة الخطاط

بعد اعتكاف طويل، خرج رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، سعد الحريري، من صمته الأحد، ليطلق عشية الذكرى الـ 78 لعيد الاستقلال، تحذيراً من انحدار البلاد الى حدود جهنم. وقال الحريري: إنه “من المحزن جداً جداً أن يشعر اللبناني بعد 78 عاماً من الاستقلال بأنه يحتاج الى دولة حرة مستقلة ليست رهينة حزب او طائفة او منصة لحراس الحروب الاهلية العربية، ومن المحزن جداً جداً ان يقع استقلال بلدنا ضحية حلقات متتالية من الجنون السياسي والامني والطائفي، وان تكون دولته عاجزة حتى عن عقد جلسة لمجلس الوزراء» . ومضى متسائلاً: “بأي كلام نتوجه الى اللبنانيين بعيد الاستقلال؟ لو قيض للكلام الذي يتردد منذ سبعة عقود ان يتحقق لكان لبنان اليوم جنة الله على الارض، وليس دولة تقف على حدود جهنم. كاد لبنان في بعض المراحل ان يكون جنة الشرق ومنتدى العرب للحضارة والحوار والثقافة والديمقراطية، لكن حروب الآخرين على أرضه وصراع الطوائف المفتوح على تبادل الكراهيات وسياسات الاستقواء بالخارج، قذفت به الى جهنم وسلمت اقداره واستقلاله ونظامه الديمقراطي لعقول متوحشة متخصصة بانتاج الدول الفاشلة».

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