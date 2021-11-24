المفوضية تكشف تغيّر نتائج 6 محافظات جراء الفرز اليدوي

أكدت مفوضية الانتخابات ان 6 مقاعد ستتغير في 6 محافظات عراقية، لافتة الى أن إعادة العد والفرز لكل محافظات العراق غير قانوني.

وقال عضو الفريق الاعلامي لمفوضية الانتخابات، عماد جميل لشبكة رووداو الإعلامية، إن “المفوضية الان استقبلت جميع الطعون من الهيئة القضائية، منها 21 طعنا تم النقض بها، فمنها نقض اجرائي ومنها موضوعي، 6 منها موضوعي اي استبدال المرشحين، والـ 15 الباقية اجرائي”.

وأكد جميل أن هنالك “محطات اقتراع سيتم فتحها خلال اليومين القادمين”.

ولفت الى انه بعد الانتهاء من العد والفرز والتحقق من هذه المحطات “ترفع محاظر نتائج هذه المحطات مع الطعون الى الهئية القضائية وتبت بها وتكون اخر الطعون التي تبت بها الهيئة القضائية”.

وقررت الهيئة القضائية “تغيير ست مقاعد احدها في البصرة والاخر في بابل وكركوك وبغداد ونينوى واربيل”، وفقا لجميل.

وحسب عضو الفريق الاعلامي لمفوضية الانتخابات، أن “الهيئة القضائية بعد ان تبت باخر طعن يقدم لها بعد عملية العد والفرز، بعد ذلك ستعلن المفوضية النتائج بشكل كامل لاسماء الفائزين. ولايوجد سقف محدد لاعلان ذلك لكن اعتقد في اقرب وقت سيتم اعلان النتائج”.

واكملت المفوضية اجراءات الطعون ولم يحدث هناك تغيير، حسب عماد جميل، مضيفا “لكن عندما ارسلت الى الهيئة القضائية نظرت بهذه الطعون ومن وجهة نظر قانونية حدث تغيير بست مقاعد برلمانية موزعة بالمحافظات الست المذكورة”.

وأشار الى أن “هناك 15 طعنا تحوي 850 محطة سيتم اعادتها وفرزها يدويا والتحقق منها في المركز ببغداد وبحضور الكيانات السياسة والرقابة الدولية، وبعد الانتهاء ترفع نتائجها للهية القضائية للبت بها”.

وتابع: “لا نسيتطيع ان نذكر الاسماء ننتظر اكمال عملية العد والفرز بعد ذلك نقوم بالاعلان عن اسماء المرشحين، ومصادقة الهيئة القضائية عليها”.

ولفت عضو الفريق الاعلامي لمفوضية الانتخابات الى أنه “بالنسبة للمحطات التي تأخرت ليس لدينا عدد بها، والمتأخرة كانت من ناحية فنية والتأخير لايأثر على المحطة ونتائجها، فهي تم اغلاقها من قبل جهاز التحقق”.

وأضاف ان “6681 محطة تم جلبها الى مراكز العد والفرز وكانت اجراءاتها مطابقة نسبة للعد الفرز اليدوي مقارنة بالالكتروني”.

ووفقا لعما جميل أن مايؤكد عمل المفوضية انه “لم تدخل هنالك ورقة اقتراع واحدة بعد السادسة مساء فالموضية لم تلغ اي محطة حدث فيها هذا الخلل وهذه القرارات تعود للهيئة القضائية”.

وبشأن البصمات المكررة قال: “هناك 3781 بصمة مكررة لو وزعناها على المحطات بشكل عام ستكون هناك 54 الف محطة خالية من هذه البصمات وهناك مايقارب 3781 فيها بصمة واحدة فقط”.

متسائلا: “هل من المعقول ان نلغي كل الاصوات الصحيحة التي يبلغ عددها من 200 الى 250 من اجل بصمة؟”، متابعا: “لكنها قرارات القضاء وهي محترمة وباتة”.

وعن الاصوات الباطلة أوضح عضو الفريق الاعلامي لمفوضية الانتخابات أن “الاصوات الباطلة هي 720 وهذه الاوراق لو توزع على المحطات ستكون كل محطة تحوي من 5 الى 7 ورقات اقتراع”.

واعلن عن البدء يوم غد باعادة وفرز “محافظة ذي قار”، لافتا الى أن “كل المحافظات التي فيها طعون لاتتجاوز 7 محافظات”.

وجزم بأن “قضية اعادة العد والفرز يدويا في عموم العراق غير قانونية”.

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