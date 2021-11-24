تحت شعار النخلة والجيران معرض العراق الدولي للكتاب.. ينطلق قريباً

أعلنت إدارة معرض العراق الدولي للكتاب، أمس الثلاثاء، عن انطلاق المعرض وفعالياته، في تاريخ 8 كانون الأول المقبل، ولغاية 18 من الشهر نفسه.

جاء ذلك في بيان صادر عن إدارة المعرض، في ما يلي نصه:

ينطلق معرض العراق الدولي الثاني للكتاب – دورة غائب طعمة فرمان في الثامن من كانون الأول ولغاية الثامن عشر منه على أرض المعارض الدولية في بغداد.

وتُعبر رسالة المعرض التي تحرص المدى على ديمومتها كل عام، عن مكانة بغداد التاريخية، كحاضرة الدنيا ومدينة الشعراء والعلماء والمفكرين والفنانين التي احتضنت، الكرملي وجواد سليم وعبد الوهاب البياتي وغائب طعمة فرمان وفؤاد التكرلي وناظم الغزالي وظلت على مر الازمان قلب العراق الثقافي. ومن منطلق مسؤوليتها الوطنية تعهدت اللجنة المنظمة باتخاذ كل التدابير الضرورية وتأمين ما تتطلبه سلامة العارضين وزوار المعرض في مواجهة جائحة كورونا. والحرص على دوام تنظيم المعرض يعكس الإيمان بضرورة استمرار الفعل الثقافي، وضمان التدفق المعرفي عبر تيسير الوصول الى الكتاب والتفاعل مع مبدعيه وصناعه. ورفد المواطنين بكل ما من شأنه الارتقاء بهم وتمكينهم من تغيير واقعهم وتعبئة قوى المجتمع الحية واستنهاضها لإجراء انعطافة حضارية تمكنها من اللحاق بركب الحضارة والتقدم. وهي الرؤية التي طالما كرستها مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون، مؤكدة من خلالها على أن يبقى الكتاب خير جليس وأداة لتعميق الوعي بقيمة الإنسان ودوره في تغيير حاضره وبناء مستقبله.

سيشهد المعرض مشاركة نخبة من الكتاب والمفكرين والفنانين والنقاد البارزين يشاركون في عشرات الفعاليات والندوات الثقافية والفكرية والفنية وورش العمل التي تتناول مختلف ميادين الإبداع الفكري والثقافي والفني.

تقيم المعرض مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون، برعاية سيادة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وبالتعاون مع اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين، وجمعية الناشرين العراقيين.

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