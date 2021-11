تقرير “ميترو” لتظاهرات الطلبة في يومها الرابع: الدستور العراقي لا يحمينا

ومنذ بداية تأسيس المركز الى اليوم قدم كل من معهد صحافة الحرب والسلام IWPR ومنظمة الشعب النرويجي NPA ومنظمة دعم الاعلام العالمي IMS الدنماركية ، ومركز الخليج لحقوق الانسان Gulf Center for Human Rights ، ومنظمة Internews الدعم للمركز.

Read our Privacy Policy by clicking here