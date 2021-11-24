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حركة وعي تعلق بشأن تظاهرات إقليم كوردستان وتوجه طلبا عاجلا

دانت حركة وعي الوطنية، الثلاثاء، “الاساليب القمعية” التي تمارسها السلطات الأمنية في إقليم كوردستان لإسكات المتظاهرين، مشددة على ضرورة الاستجابة العاجلة إلى صوت المحتجين قبل فوات الاوان، على حد قولهم.
وقال المكتب السياسي للحركة في بيان اليوم، (23 تشرين الثاني 2021)، انه “لليوم الثاني يستمر نزول الطلبة والشباب الى شوارع السليمانية واربيل وكلار ورانية وحلبجة إحتجاجا على تفشي الفساد وارتفاع نسب البطالة والفقر وغياب العدالة والكرامة”.
وأضاف البيان، “إن حركة وعي الوطنية إذ تدين اتخاذ السلطات الأمنية في اقليم كردستان الاساليب القمعية وسيلة لإسكات المتظاهرين، فإنها تعلن كامل تضامنها وتأييدها للمظاهرات الشعبية السلمية، وتدعو الجهات المعنية هناك للإستجابة العاجلة إلى صوت المحتجين قبل فوات الاوان”.
وتابع، ان “تزايد إستياء اخوتنا وابناء وطننا في كردستان الحبيب لا بد ان يقابل بالإصغاء لا بالخوف والترهيب، فالشعوب قد تصمت طويلا على سوء قدرها مع الحكام لكنها لا تسكت عن إستغلال صمتها لصالح أي جهة او جماعة او عائلة. حفظ الله الشعب وجنبه مخالب الاستبداد”.
A.A
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