مرشح فائز يعلق على إحاطة بلاسخارت بشأن الانتخابات العراقية

علق المرشح الفائز في انتخابات مجلس النواب حيدر شمخي، الثلاثاء، على التقرير الأخير الذي عرضته ممثلة الأمم المتحدة في العراق على مجلس الأمن اليوم، داعيا الكتل الخاسرة الكف عن أوراق التهديد.

وقال شمخي وفي حديث ان “التقرير الذي عرضته ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت اليوم داخل جلسة مجلس الأمن أكد ما لا يقبل الشك ان الانتخابات العراقية جرت بشفافية ولا يوجد هنالك عمليات تزوير”.

ودعا شمخي الكتل الخاسرة الى “اخذ الامر بعين النظر وان تبدأ مباحثات حقيقية للمضي بالعملية السياسية وأن تبتعد عن عملية الضغط بأستخدام أوراق التهديد للطعن بنتائج الانتخابات”، مشيرا الى ان “المجتمع الدولي وصل إلى قناعة تامة بأن الإنتخابات جرت بشفافية ونزاهة وأن هذه الكتل عليها أن تصل إلى هذه القناعة ايضا وعدم التعكز”.

ولفت الى ان “أسباب خسارتها الرئيسية كانت في عدم توزيع ماكناتها الانتخابية بشكل جيد إضافة الى خسارتها لجمهور كبير”.

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