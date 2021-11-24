نيجيرفان بارزاني والسفير الهولندي يؤكدان على حلّ مشاكل نتائج الانتخابات بالطرق الدستورية

أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مع سفير هولندا لدى العراق ميشيل رينتنار على ضرورة حلّ المشاكل المتعلقة بنتائج الانتخابات والجدل الدائر حول العملية بالطرق القانونية الدستورية.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس إقليم كوردستان للسفير الهولندي، الاثنين (22 تشرين الثاني 2021)، في أربيل.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة إقليم كوردستان، ناقش الطرفان أوضاع العراق خصوصاً الانتخابات النيابية والجدل الدائر حول نتائجها، إلى جانب تعزيز علاقات هولندا مع العراق وإقليم كوردستان في المجالات كافة.

كما ناقش الطرفان دور القوات الهولندية في إطار التحالف الدولي للقضاء على داعش، وتعاون امستردام مع وزارة شؤون البيشمركة في مجال الإصلاح وإعادة تنظيم قوات البيشمركة.

بارزاني ورينتنار اتفقا على ضرورة حلّ المشاكل المرتبطة بنتائج الانتخابات النيابية المبكرة بالطرق القانونية والدستورية، والبدء بعد المصادقة على النتائج النهائية للعملية بمحادثات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وتم التأكيد على تقوية علاقات إقليم كوردستان مع هولندا، وبصورة خاصة في مجالات الزراعة والاستثمار والقطاع الخاص والتعاون الجامعي والأكاديمي.

وأثنى بارزاني على المساعدات والدعم المقدمان من قبل هولندا لإقليم كوردستان والعراق في إطار التحالف الدولي للقضاء على داعش، مقيّماً دور الجهات المعنية الهولندية والمساعدة التي تقدمها لوزارة شؤون البيشمركة في مجال الإصلاح وإعادة تنظيم القوات التابعة للوزارة.

يشار إلى أن “أوضاع المنطقة بصورة عامة ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك”، شكلت محوراً آخر من اللقاء بين رئيس إقليم كوردستان والسفير الهولندي اليوم.

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