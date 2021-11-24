وزيرة الهجرة تستقبل ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ويبحثان أوضاع العراقيين المتواجدين على الحدود البيلاروسية وبولندا

استقبلت وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة ايفان فائق جابرو اليوم الثلاثاء في مقر الوزارة ببغداد ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لدى العراق السيد جون نيكولا بوز ، وناقش الجانبان اوضاع العراقيين المتواجدين على الحدود البيلاروسية وبولندا وامكانية مساعدتهم وتخفيف معاناتهم والحفاظ على حياتهم وضمان تعامل تلك الدول معهم وفق المعايير الدولية .

واستعرضت السيدة الوزيرة شرحا مفصلا للمشاريع التي قدمتها الوزارة للعوائل النازحة والعائدة ، مبينة ان” الوزارة تطمح الى ان يتم التعامل مع العراقيين في الخارج بشكل إنساني وفق المعايير الدولية ومبادئ حقوق الانسان ” ، داعية في الوقت ذاته منظمات الامم المتحدة لدعم الوزارة وفئات عنايتها .

وأكدت السيدة جابرو انه رغم قلة الموارد والتخصيصات المالية التي تعاني منها الوزارة ، الا انها استطاعت في مرحلة معينة تجاوز الصعاب .

من جانبه أعرب السيد نيكولا بوز ، عن تأييده لما طرحته السيدة الوزيرة ، مؤكدا استمرار المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بدعمها للوزارة ، مشيدا بدور الوزارة وماقدمته من جهود حثيثة لتخفيف الثقل عن كواهل فئات عنايتها .

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