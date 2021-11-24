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وزيرة الهجرة تستقبل ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ويبحثان أوضاع العراقيين المتواجدين على الحدود البيلاروسية وبولندا

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 استقبلت وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة ايفان فائق جابرو اليوم الثلاثاء في مقر الوزارة ببغداد ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لدى العراق السيد جون نيكولا بوز  ، وناقش الجانبان اوضاع العراقيين المتواجدين على الحدود البيلاروسية وبولندا وامكانية مساعدتهم وتخفيف معاناتهم والحفاظ على حياتهم وضمان تعامل تلك الدول معهم وفق المعايير الدولية .

 واستعرضت السيدة الوزيرة شرحا مفصلا للمشاريع التي قدمتها الوزارة للعوائل النازحة والعائدة ، مبينة ان” الوزارة تطمح الى ان يتم التعامل مع العراقيين في الخارج بشكل إنساني وفق المعايير الدولية ومبادئ حقوق الانسان ” ، داعية في الوقت ذاته منظمات الامم المتحدة لدعم الوزارة وفئات عنايتها .

 وأكدت السيدة جابرو انه رغم قلة الموارد والتخصيصات المالية التي تعاني منها الوزارة ، الا انها استطاعت في مرحلة معينة تجاوز الصعاب .

 من جانبه أعرب السيد نيكولا بوز ، عن تأييده لما طرحته السيدة الوزيرة ، مؤكدا استمرار المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بدعمها للوزارة ، مشيدا بدور الوزارة وماقدمته من جهود حثيثة لتخفيف الثقل عن كواهل فئات عنايتها .

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