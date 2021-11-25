أشياء من هذا القبيل : إجراء عملية ترميم نفسية مستعجلة
بقلم مهدي قاسم
ادعوا لي رجاء !!……….
وقعتُ مساء أمس فجأة على رصيف إحساسي الشفاف والرقيق والمتزحلق جدا في هذه الأيام و …………………
و من جراء هذا السقوط انكسر خاطري وتحطم متناثرا قطعا متشظية ….!
ليكن الله في عوني ورعايتي..
قولوا آمين…….
و غدا ستجرى لي عملية جراحية روحية ، ترميمية ، نفسية مستعجلة، لوقف نزيف المشاعر الحاد الذي أصابني لدى رؤيتي حسناء خارقة الجمال وهي تمر من جنبي مبتسمة وبشوشة برفقة غمامة عطرها الفواح والخلاب ..كما لوكان يسحبني خلفها سحبا عنيدا…..
و قال لي جراح الأحاسيس الاختصاصي حصريا : لا تقلقون ولا تحزنون من هذه الناحية ، إذ إن نسبة نجاح العملية مضمون مائة بالترليون ..فهذا شيء مؤكد انطلاقا من شرف المهنة و خبرة الاحتراف من مدة ثلاثين عاما .. ولكن على شرط ان امتنع عن ممارسة ضراوة تفكير عميق و استغراق تأملي شديد و كذلك عن تبادل عواطف جياشة وفوّارة لمدة أسبوع ــ على الأقل ، وأكثر من ذلك ان أصوم بكل صرامة عن الحب و ضروب العشق والتولع الإدماني خلال هذه المدة المحددة بشدة ، بل و أن ابقى معتكفا في ارض مجردة ومحايدة تماما ، بعيدا عن جبهتي الحزن و الفرح حامية الوطيس …
لكون قوة الحماس و عنفوان الشغف قد يعيدان الحيوية والنشاط مجددا لنزيف المشاعر والعواطف ذات التدفقات السيالة ..
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فادعوا لي رجاء !..
و لكم أرغفة الآجر والثواب كاملة التفريغ ، والعافية المتينة والمستدامة….
مع تحيات صديقكم الوفي و المخلص الطافي في سديم الفضاء الأزرق !.