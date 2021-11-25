أنقذوا ليلى قبل فوات الأوان !!

وماذا بوسعنا أن نقول في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرآة الموافق للـ 25 من تشرين الثاني من كل عام ، غير واصرختاه، واحسرتاه ، واكرباه ولن نقول وامعتصمام اذ لامعتصم للنساء المظلومات والمسحوقات في أزمنة الشح الهالع والجبن الخالع ، عصور الانبطاح والانحطاط ، فنساؤك ياعراق تشردُُ ونزوحُُ ويُتمُُ وفراق…ألم ومرض وفقر وجوع وحزن لايطاق، ودعونا هاهنا نمتطي صهوة أقلامنا لنشق غبار الكلمات ونتحدث عن المأساة – مأساة المرأة العراقية – لأن مصاب ليلى جلل ،علما بأن ليلى العراقية ليست واحدة ، بل بضعة ملايين ، ما يتطلب منا لو أردنا الاستغراق تأليف مجلدات تتبعها مجلدات بما يملأ رفوف المكتبات ، وبما لايمكننا اختزاله ولو بالحد الأدنى في عجالات ولا كلمات ولا مؤتمرات ولا ندوات ولا مهرجانات ولا اجتماعات ،ذاك أن ما تعانيه المرأة العراقية من أعباء هائلة، وما تقاسيه من جراحات غائرة ، وما تكابده من تساؤلات حائرة يفوق الوصف ويتخطى حدود المنطق والخيال، إنها ياسادة ياكرام أزمة مجتمع وقضية وطن وقد تستعصي علينا جميعا عند تناولها المقدمات، وقد تنحبس خلف حناجرنا عند نكأ الجراح الكلمات ، وقد تخنقنا حين نسردها العبرات ، وقد تخوننا عند المرور ببعض تفاصيلها المقلقة العبارات،وقد تنهمر على الخدين لشديد وقعها الدمعات،وقد نتوه سوية لوطأتها وسط ركام هائل من التداعيات والفواجع والكوارث والترسبات ونحن في طريقنا لصياغة بعض التوصيات، بل وحتى قبل أن نشرع بطرح النافع من الحلول والمقترحات ، والتي غالبا ما تذهب أدراج الرياح كسابقاتها ولاتجد آذانا صاغية وكأن شيئا مما طرحناه وناقشناه واقترحناه ما كان يوما ولم يكن ، كيف لا وجحيم المرأة العراقية يتجاوز فضاء المعقول وحدود المقبول ، فمن أزمة الترمل وهناك في العراق 3 ملايين أرملة ..الى فاجعة العنوسة وفي العراق هناك ما لايقل عن 4 ملايين عانس بما يعرف بظاهرة الأيامى …الى كارثة الطلاق بواقع 274 طلاقاً في اليوم الواحد، وبما يعادل 11 طلاقاً كلّ ساعة ..الى مصيبة النساء الأميات ، بعضهنَّ يعانين من الأمية الأبجدية ، وبعضهنَّ من الأمية التقنية ، ففي ميزبوتاميا – بلاد ما بين النهرين – التي علمت البشرية القراءة والكتابة منذ فجر التأريخ هناك اليوم ما لايقل عن سبعة ملايين أمي ، معظمهم من النساء ..الى النساء المُعنفات ..الى النساء اللائي يفترشن الأرض ويلتحفنَّ السماء من المشردات ..الى النساء اللائي يعشنَّ في الخيام والكامبات من أخواتنا النازحات …الى النساء المُهجَّرات بعيدا عن مناطق سكناهنَّ الاصلية في عموم المدن والاقضية والنواحي والمحافظات …الى النساء المَهجورات من غير رعاية ولا كفاية ولا نفقة، لتعيش احداهنَّ كالمعلقة فلاهي بزوجة في بيت زوجها الغائب او المختفي”بسفر، برحيل ،بسجن ،بحبس ،بفقدان ،بخطف” ولا هي بمطلقة ..الى النساء المُهاجرات ومئات منهنَّ اليوم على الحدود البولندية – البيلاروسية ينتظرن إما الترحيل القسري والعودة الى العراق ، أو الصبر تحت وطأة البرد القارس ، وشبح الجوع القاتل ، لعل أمرا ما يأتي من لامكان يسمح لهنَّ ولأولادهنَّ وبناتهنَّ بالعبور الى المانيا أو النمسا ليعيشنَّ هذه المرة في الكامبات على الصدقات والمعونات والمساعدات ..الى النساء من ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقات …الى النساء الكفيفات …الى النساء المسنات ..الى النساء المتوحدات …الى النساء من ضحايا متلازمة داون ..الى النساء اليتيمات وفي العراق اليوم هناك خمسة ملايين يتيم نصفهن من الاناث …الى النساء من ضحايا الابتزاز الالكتروني …الى النساء من ضحايا التحرش والاغتصاب والبغاء والتسول وعصابات الجريمة المنظمة ..الى النساء المنتحرات ..الى النساء ممن تورطن َّوصرنَّ من مدمنات الخمور والمخدرات …الى النساء المعدمات والبائسات والفقيرات …وعددوا ما شئتم من مآس تعجز عن كابتها الاقلام وعن سردها الكلمات ، ولله در القائل :