إنتر يهزم شاختار ويقترب من دور الـ16 بأبطال أوروبا

ميلانو – رويترز

أحرز إيدن دجيكو هدفين في غضون ست دقائق بالشوط الثاني ليمنح إنتر ميلان الفوز 2-0 على شاختار دونيتسك في استاد سان سيرو الأربعاء ويصبح الفريق الإيطالي على مشارف التأهل للأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لأول مرة منذ عقد كامل.

ووضع المهاجم البوسني الكرة في الشباك بعد 61 دقيقة ليمنح إنتر تقدماً مستحقاً بعد إلغاء هدفين سجلهما قبل ذلك بالإضافة لإضاعته سلسلة من الفرص.

ولم يستغرق دجيكو الكثير من الوقت ليضاعف النتيجة بضربة رأس من مسافة قريبة بعد تمريرة عرضية من إيفان بريشيتش مسجلاً هدفه 50 في المسابقات الأوروبية.

وأرسلت النتيجة فريق المدرب سيموني إنزاجي إلى صدارة المجموعة الرابعة مؤقتاً برصيد عشر نقاط كما أكدت وجود شاختار في مؤخرة الترتيب.

وإذا فشل شريف تيراسبول، الذي يملك ست نقاط، في الفوز على ريال مدريد، ولديه تسع نقاط، في وقت لاحق الأربعاء، سيضمن إنتر مكاناً في دور الستة عشر لأول مرة منذ موسم 2011-2012.

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