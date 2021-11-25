اتصال هاتفي يوقف إجراءات اخلاء “مجموعة مدارس” في بغداد

أعلنت وزارة التربية، الخميس، إيقاف إجراءات اخلاء مجموعة مدارس في بغداد، بعد اتصال هاتفي بين وزيري التربية والدفاع.

وقالت الوزارة، في بيان إن “وزير التربية علي حميد مخلف الدليمي، اتصالاً هاتفياً مع وزير الدفاع جمعة عناد، وذلك بخصوص اخلاء عدد من مدارس منطقة الحرية ببغداد”.

وأضاف، انه “تم الاتفاق على إيقاف إجراءات التخلية ضد مدارس :- (بدر الكبرى الابتدائية للبنين ، عقبة بن نافع لليافعات ، الطفوف الابتدائية للبنات ، ام سلمه للتعليم المسرع ، بدر الكبرى للتعليم المسرع ) والواقعة في منطقة الحرية ببغداد “. انتهى/25س

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط