العراق وإيران يقرران اتخاذ كافة الاجراءات القضائية والقانونية لملاحقة المتورطين بجريمة المطار

قرر العراق وايران، الخميس، اتخاذ كافة الاجراءات القضائية والقانونية الممكنة لملاحقة ومعاقبة المنفذين والعناصر المتورطة في جريمة اغتيال القائدين الشهيدين أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني في الثالث من كانون الثاني 2020 قرب مطار بغداد الدولي.

وذكر بيان مشترك للاجتماع الاول للجنة المشتركة بين العراق ويارن حول التحقيق بجريمة المطار إنه “بعد مباحثات استمرت ليومين تقرر في نهاية الاجتماع الآتي: اتخاذ كافة الاجراءات القضائية والقانونية الممكنة لملاحقة ومعاقبة المنفذين والعناصر المتورطة في الجريمة ومواصلة وتعزيز التعاون الثنائي لإستكمال التحقيقات القضائية الجارية بين البلدين”.

وأكد البيان على “استخدام جميع الامكانيات والطاقات المتاحة لتوفير وإستكمال المعلومات المطلوبة وفقاً لاتفاقية التعاون القانوني والقضائي في القضايا الجنائية بين حكومة جمهورية العراق والجمهورية الاسلامية الايرانية وكذلك الإنابات القضائية المتخذة على ان يستمر عمل لجنة التحقيق المشتركة في أقرب وقت ممكن في البلدين حتى التأكد من استكمال المعلومات المطلوبة للتحقيقات القضائية”.

وبحسب البيان فإنه “ستعقد الجولة التالية بإجتماع اللجنة المشتركة خلال الشهر القادم في طهران”، مبينا أنه “وقع البيان المشترك من الجانب العراقي رئيس هيئة الاشراف القضائي القاضي مسلم متعب مدب ومن الجانب الايراني مصطفى سيد اشرفي معاون النائب العام لمحافظة طهران ووكيل المحكمة الدولية”. انتهى/25

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