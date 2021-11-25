الكشف عن معسكرات “داعشية” في جبال دهوك تشكل مصدر تهديد لثلاث محافظات



كشف مصدر امني، الخميس، عن وجود معسكرات لتنظيم “داعش” في جبال محافظة دهوك، مشيرا الى أن تلك الجبال تشكل مصدر تهديد لثلاث محافظات.

وقال المصدر في تصريح ، إن “جبال دهوك تحوي على معسكرات تضم العشرات من عناصر وقادة داعش يتسللون باتجاه محافظات الموصل وصلاح الدين والانبار للقيام بعمليات ارهابية تستهدف القوات الامنية والمواطنين وهذه المعسكرات بعلم حكومة اقليم كوردستان وامريكا”.

واضاف المصدر ان “عمليات انسحاب القوات الامريكية في 31/ 12 سيرافقها هجمات لإرهابي داعش تستهدف عدد من المحافظات لأرباك الوضع الامني وهو ما مخطط اليه من قبل القوات الامريكية وبعض الجهات المؤيدة لبقاء القوات الامريكية”.

وأوضح، أن “انطلاق العمليات الارهابية ستكون عبر هذه المعسكرات حيث لوحظ في الفترة الحالية نشاط غير مسبوق لمجاميع من عناصر التنظيم الاجرامي في صحراء الموصل ما اثار تساؤلات عديدة من المغزى من وراء هذه الخطوة التي تتزامن مع قرب انسحاب القوات القتالية الامريكية من العراق في مؤشر على وجود مخطط لإرباك الوضع الامني بعد عمليات الانسحاب الأمريكي”.

يشار الى ان مسؤولين محليين وقيادات امنية في الانبار اكدت ولمرات عديدة وجود مجاميع صغيرة من عناصر تنظيم “داعش” الاجرامي في صحراء اقضية القائم وحديثة والرطبة غربي الانبار. انتهى/ 12أ

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