Posted on by

المبعوث الأمريكي إلى إيران: سنلجأ لخيارات أخرى مع رفض إيران العودة لمحادثات الاتفاق النووي

أبلغ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي مجلس محافظي الوكالة بأن المفاوضات التي أجريت في طهران بشأن برنامج إيران النووي لم تتمخض عن أي نتيجة.

وقال غروسي إن المباحثات التي أجرتها الوكالة الدولية في الثالث والعشرين من الشهر الجاري مع عدد من المسؤولين الإيرانيين كانت غير حاسمة ..مشيرًا إلى أن أنشطة الوكالة الدولية لمراقبة منشآت إيران النووية جرى تقويضها بشكل خطير نتيجة لقرار طهران وقف تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالمجال النووي.

من جهته قال المبعوث الأمريكي إلى إيران روبرت مالي إن بلاده ستلجأ لخيارات أخرى مع رفض إيران العودة لمحادثات الاتفاق النووي..فيما أكدت القيادة الوسطى الأمريكية أن قواتها مستعدة للخيار العسكري إذا فشلت المحادثات مع إيران

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here