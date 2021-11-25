النفط توقّع عقداً مع «شلمبرجير» للمشاركة بمشاريع الحفر

بغداد: سعد السماك

وافقت وزارة النفط، على منح شركة شلمبرجير العالمية عقد شراكة لدعم تنفيذ مشاريع الحفر، في وقت اعلنت فيه تأسيس شركة البصرة للطاقة. وقال مدير عام شركة الحفر العراقية باسم عبد الكريم، : ان شركته ستشرع اليوم، الخميس بتوقيع عقد مشاركة واتفاقية التقديم المشترك مع شركة شلمبرجير العالمية في مقرها بالبرجسية في محافظة البصرة، مبينا ان العقد يتضمن تقديم الدعم لتنفيذ مشاريع الحفر والاستصلاح باسلوب تسليم المفتاح لصالح الشركات العالمية المشغلة للحقول النفطية العراقية ونقل الخبرات العالمية والتكنولوجيا وتطوير كوادر الشركة في مجال الخدمات النفطية.

على صعيد مواز، اجرى المدير العام عبد الكريم مباحثات مع وفد من شركة انتون اويل الصينية برئاسة المدير التنفيذي للشركة ليو لن خلال استقباله في مقر شركة الحفر.

واوضح عبد الكريم، ان المباحثات تهدف الى تفعيل عقد المشاركة المبرم بين الشركتين وتعزيز التعاون في مجال الحفر والاستصلاح والخدمات المصاحبة وانظمة نقل وتحليل البيانات الحقلية .

من ناحية اخرى، قال وزير النفط، إحسان عبد الجبار، امس الأربعاء، خلال حفل الاعلان عن تأسيس شركة البصرة للطاقة: نعلن تأسيس شركة البصرة للطاقة بموافقة مجلس الوزراء، مؤكدا أنه سيتم استثناؤها من الشرط القانوني لعمر السنتين وبذلك استوفت الجانب القانوني.

وأضاف أن الوزارة تسعى أن تكون اتفاقية التاسيس السبيل الى تجاوز الاختلافات السابقة، وتحقق الخطط الموضوعة للإنجاز للوصول الى انتاج الذروة بحلول العام 2027″، الذي يشكل ثلث انتاج العراق من النفط، بينما أشار إلى أن حقل الرميلة يمثل ثلث إنتاج العراق.

واوضح الوزير أن “شركتي بترو جاينا وبريتش بتروليوم هما المساهمتان مع شركة سومو وشركة نفط البصرة”.

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