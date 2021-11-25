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برقية شكر من الهيئة التنسيقية العليا للكورد الفيليين للرئيس مسعود بارزاني

فخامة الرئيس مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تفضلكم بإصدار أمركم لأفتتاح مستشارية خاصة بالكورد الفيليين في مقركم الموقر لتسهيل امور الكورد الفيليين خطوة مباركة طالما كنا ننتظرها ونعدها الحلقة الأقرب لتواصل أبناء شريحتنا الكوردية الفيلية مع فخامتكم و المؤسسات في إقليم كوردستان لحل بعض المشاكل والمعوقات التي تعترض أمورنا في الأقليم.
بمناسبة اتخاذكم هذا القرار القومي الصائب، نتقدم بأسم الهيئة التنسيقية العليا للكورد الفيليين، بجزيل الشكر وفائق الامتنان وخالص العرفان لشخصكم الكريم ولنظرتكم الابوية الصادقة تجاه شريحة الكورد الفيليين التي قدمت تضحيات جسام من أجل قضيتنا القومية العادلة.
بارك الله وبكم ودمتم عزا و رمزا لشعب كوردستان.
الهيئة التنسيقية العليا للكورد الفيليين
بغداد في ٢٤ تشرين الثاني ٢٠٢١
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