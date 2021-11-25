بعد فحوصات استمرت 13 سنة متتالية.. هذه حقيقة وجود تلوث إشعاعي في ديالى

اكدت مديرية بيئة ديالى، اليوم الخميس، خلو المحافظة من اي تلوث اشعاعي بعد فحوصات استمرت 13 سنة متتالية.

وقال مدير بيئة ديالي عبدالله الشمري في حديثان “فرق مختصة في بيئة ديالى اجرت فحوصات مكثفة من خلال اجهزة متطورة جدا بدأت اولى مراحلها بعد 2008 وشملت اغلب معسكرات الجيش وبقية التشكيلات الامنية وصولا الى المناطق التي تتعرض الى القصف او الانفجارات الشديدة”.

واضاف الشمري،ان “كل الفحوصات قادت الى نتيجة واحدة وهي خلو ديالى من اي تلوث اشعاعي وكل مايقال خلاف ذلك غير دقيق من الناحية العلمية”.

واشار الى ان” دائرته رغم مضي 13 سنة على اجراء عشرات الفحوصات الميدانية الا انها تستجيب لأي شكوى او ظاهرة غير طبيعية في اي منطقة بديالى من اجل الفحص لطمانة الاهالي حيال ملف التلوث الاشعاعي لاسيما وان الامر اثر في عدة مرات خلال السنوات الاخيرة”.