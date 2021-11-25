حرية التعبير في الحوارات السياسية على الفضائيات العراقية.

احمد صادق.

حرية التعبير في الحوارات السياسية على الفضائيات العراقية، فضائيات الأحزاب وفضائيات تجار السياسة والفضائيات (المستقلة) تشبه تماما حرية التعبير عند اولاد الشوارع الخلفية عندما يتحدثون أو يتعاركون. متى تتدخل الحكومة في شن حملة لجمع أولاد الشوارع الخلفية هؤلاء وادخالهم دورة توعية اخلاقية في كيفية استخدام حرية التعبير في حواراتهم السياسية لكفهم ومنعهم عن السب والشتم والقذف و(الفشار) والصياح والصراخ والتهريج والاشتباك بالألفاظ القبيحة والتلاكم بالأيدي والاتهامات المتبادلة والادعاءات الكاذبة وإثارة الفتنة بين الناس والتشويش عليهم في حياتهم أكثر مما هي مشوشة وقلقة بسبب الوضع السياسي غير المستقر والفوضى السائدة فيه والمستقبل المجهول لهذا البلد وشعبه المبتلى بالفتن والنزاعات والصراعات والدسائس من أجل الإستحواذ على السلطة والمال …. إلى جانب المؤامرات الخارجية والتكالب من الشرق والغرب لبسط السيطرة عليه والنفوذ فيه …..؟

وأخيرا، ماذا عن قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2020، ولماذا لم يعمل به حتى اليوم؟!

بغداد في 24/11/2021

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