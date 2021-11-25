غوارديولا يهزم ميسي ورفاقه.. والفريقان إلى ثمن نهائي الأبطال

تغلب مانشستر سيتي الإنكليزي على باريس سان جرمان 2-1 الأربعاء ضمن منافسات المجموعة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا وبلغا سوياً الدور ثمن النهائي.

ورفع فريق بيب غواردويلا رصيده إلى 12 نقطة حاسماً صدارة المجموعة مقابل 8 لسان جرمان قبل جولة واحدة من نهاية الدور الأول.

وتقدم سان جرمان بهدف نجمه كيليان مبابي (50)، قبل أن يرد سيتي بواسطة رحيم سترلينغ (63) والبرازيلي غابريال جيزوس (77).

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، عاد لايبزيغ الألماني بفوز ساحق من أرض كلوب البلجيكي 5-صفر.

وفي مجموعة ثانية، حسم ريال مدريد تأهله إلى ثمن النهائي بفوزه 3-0 على شريف تيراسبول المولدافي، كما ضمن إنتر ميلان التأهل بفوزه 2-0 على شاختار دونتسك الأوكراني.