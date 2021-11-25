مدير عام صحة بغداد الكرخ يطالب بتكريم ابطال الجيش الابيض من خلال تخصيص مجمعات سكنية و اعادة النظر بموضوع المخصصات و الحوافز تقديرا لجهودهم و تضحياتهم

طالب مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ بتكريم ابطال الجيش الابيض من خلال تخصيص مجمعات سكنية و اعادة النظر بموضوع المخصصات و الحوافز تقديرا لجهودهم و تضحياتهم جاء ذلك من خلال مشاركته في احتفالية تكريم الملاكات الطبية و الصحية لابطال الجيش الابيض التي نظمتها الشرطة المجتمعية عرفانا بتضحياتهم و لجهودهم في مواجهة جائحة كورونا برعاية السيد وزير الداخلية و تحت شعار كفيتم و وفيتم

و بين الحجامي ان هذا التكريم سيكون له انعكاسات ايجابية لابطال الجيش الابيض لما بذلوه من تضحيات كبيرة حيث فقدوا المئات من الشهداء و عشرات الالف من المصابين و الكثير فقدوا افراد من عوائلهم و لا زالت المنازلة مستمرة مع هذا الفيروس و نحن نتوقع كل شيء في المستقبل و نحن على اتم الجاهزية و الاستعداد للمواجهة

و تخللت الاحتفالية تقديم درع الشرطة المجتمعية لمدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ قائد الجيش الابيض الدكتور (جاسب لطيف علي الحجامي) تقديرا لجهوده الكبيرة في مواجهة جائحة كورونا بالاضافة الى تكريم كوكبة من ابطال الجيش الابيض من المؤسسات الصحية في جانب الكرخ

اعلام صحة الكرخ

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