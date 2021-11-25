مصر ستبدأ تطعيم بعض الفئات بجرعة ثالثة معززة من اللقاحات

القاهرة – رويترز

قالت وزارة الصحة المصرية في بيان الأربعاء إنها ستبدأ خلال أيام تفعيل خطة لتطعيم بعض الفئات بجرعة ثالثة معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الوزارة إن الفئات التي ستحصل على الجرعة الثالثة تشمل كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة والفئات الأكثر عرضة للعدوى مثل العاملين في القطاع الطبي.

أعلن مجلس الوزراء المصري، الخميس، عن إجراءات حاسمة تجاه الممتنعين عن تلقي لقاح «كورونا».

ومطلع أكتوبر الماضي، أعلن مجلس الوزراء المصري أن أي موظف في الجهاز الإداري للدولة يرفض الحصول على اللقاح عليه إحضار شهادة «PCR» أسبوعياً على نفقته الخاصة.

وأكد أن هناك جهات قد تطلب شهادة «PCR» مرتين أسبوعياً، مشيراً إلى أنه لن يُسمح للموظف بالدخول إلى مقر عمله بعد تاريخ معيَّن يحدده مجلس الوزراء طالما أنه ليس حاصلاً على التطعيم.

ولفت إلى أن الفترة التي لن يذهب فيها الموظف إلى عمله بسبب عدم حصوله على اللقاح ستعتبر فترة انقطاع عن العمل ولن يتقاضى عنها راتباً.

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