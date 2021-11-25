ميسي الصغير.. طفل عراقي موهوب يثير اهتمام أندية إنجليزية شهيرة

لدى زين مهارات رائعة تفوق مهارات الأطفال الذين بعمره، كما يتمتع بقدرة كبيرة على المراوغة وامتلاك الكرة وتلقفها والتغيير في اتجاهات اللعب.

لندن- لفت الطفل العراقي زين علي سلمان الملقب بـ”ميسي الصغير” اهتمام عدد من أندية كرة القدم الإنجليزية بعد إظهاره موهبة كبيرة في مباريات مع لاعبين أكبر منه عمرا، وبدأ اهتمام تلك الأندية باللاعب العراقي الصغير عندما كان عمره لا يتجاوز 4 أعوام.

واحتفل زين قبل أيام بربيعه الخامس، وهو يثير مزيدا من اهتمام الجماهير والأندية على حد سواء، بعد أن انتشرت له مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي وأبرزها إنستغرام، ففي غضون أيام قليلة بلغ عدد متابعيه على حساب إنستغرام نحو 33 ألفا.