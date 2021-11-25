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هيومن رايتس ووتش: بيلاروسيا وبولندا انتهكتا حقوق الإنسان إزاء العالقين بينهما

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن كلًا من بيلاروسيا وبولندا ارتكبتا انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان إزاء المهاجرين وطالبي اللجوء على الحدود بين البلدين. وأضافت المنظمة في تقرير أن الحكومتين في بيلاروسيا وبولندا ملزمتان بمنع سقوط وفيات جديدة عبر تأمين وصول إنساني منتظم للمساعدات الغذائية والطبية للأشخاص العالقين على الحدود. وأشار تقرير المنظمة إلى أن شهادات للمهاجرين أكدت تعرضهم للعنف أحيانًا من جانب حرس الحدود البولندي ما يمثل انتهاكا لحقّ اللجوء المنصوص عليه في القانون الأوروبي.

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