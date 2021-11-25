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وزارة الهجرة : عودة (113) عراقيا من مخيمي اكدة وعين عيسى إلى أرض الوطن طوعيا

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   أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم عن عودة (113) مواطنا عراقيا من مخيمي اكدة وعين عيسى المتواجدتين على الحدود  السورية التركية الى ارض الوطن، ضمن خطة الوزارة لتشجيع العراقيين في دول الجوار على العودة طوعيا .

 

    وذكر مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير أنه “بتوجيه من قبل وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة إيفان فائق جابرو، ومن خلال التنسيق المشترك بين مكتب الوزارة في انقرة والسفارة العراقية في تركيا و وزارة النقل العراقية وفرع الوزارة في محافظة دهوك، تمت إعادة (113)مواطنا عراقيا عائدا من مخيمي اكدة  وعين عيسى الى مناطقهم الاصلية بمحافظتي نينوى والانبار  “.  

 

مشيرا الى ان” الوزارة مستمرة بإعادة العراقيين بشكل طوعي الى ارض الوطن “.

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