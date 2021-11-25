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وفاة عدد من اللاجئين غرقا

ذكرت وكالة رويتر  للاخبار نقلا عن وزير الداخلية الفرنسي الذي ذهب إلى موقع الحادث في كاليه – فرنسا ، لقد توفي غرقاوانتشلت جثثهم من البحر ظهر هذا اليوم الأربعاء المصادف 24 نوفمبر 2021  اكثر من تسعة وعشرين (29) شخصا من المهاجرين أثناء محاولتهم عبور القنال الانگليزي بين فرنسا والمملكة المتحدة ولم يعرف لحد الان العدد الكلي .
وتشير الاخبار أن خمسة من الأشخاص الأخرين على الأقل يعتبرون في عداد المفقودين  لحد الان بعد أن إنقلب القارب الذي كانوا يركبونه من دون لبس الملابس الواقية من الغرق وفي ظروف مناخية شديدة البرودة .

كما القت السلطات البريطانية اللوم على شرطة الحدود والحكومة الفرنسية لعدم جديتها في ملاحقة المهربين الذين يرسلون العوائل مع الأطفال الى الموت ويغرر بهم  ولا يهمهم سوى المجازفة بارواح اللاجئين وابتزازهم ماديا .

الدكتور ضياء السورملي

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