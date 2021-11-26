أبوذيات متنوعة
د. حسن كاظم محمد
هَويَّة شَخِصْ ما تِـقْراه گُـصَّه
ولا لِبْسِ الْحرير وْحلو گَـصَّه
لا تطـوّل كلامـك زِيـد گَـصَّـه
چِلْمَه الَطيّـبه گْصيره وْثَريّه
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سُؤالي عَن مَرض كوفيد مَنْحَـل
تَعَّـبْني الْـكَسَل وِالـجِـسِم مِـنْحَـل
وَصْفولي عَسَل مِن أَصِل مَنْحَـل
شِـفْتِ الْـعَسَل مُـر مـابي شَهـيّه
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تْحَجَّـج الْكسلان سايف مِنْجَلي
مْزَنْجِر وْينراد لَـمْعَه وْمِـنْجِلي
أَكو مُبرَد وَكو بْراصو مِن جلي، (مادة جلاتينية)
گوم اعمل كافي حِجَـج عَـبَثـيّه
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هَـلِّ الْـدَمِع مِـن عَيناي وَشَّل
جَرح لْگَلُب حَمَّل وَلَـم وَشَل
مَرَضْ خوفي لا أَگَع وَنْ شَل
ذاكِ الوَگْتِ لَـكْ تِستَحِق جَـيَّه
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حَـطب يابس بسرعه بِده وَرّث
نار الحب تسعر وكلبي ورّث
لْيعـمل خير بعد الموت وَرّث
عُـمُـر ثاني إله بَـعـد المنـيّه
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وضّحـت الأمر وِنطيت ومْضه
شاهد شهد بين اثنين ومضه (بمعنى وقّع)
ما وفّه العَـهد وِتركني ومضه
ذيـب وشاة لا تجـمع سِـويّـه
وإلى اللقاء
أبوذيات متنوعة
أبوذيات متنوعة