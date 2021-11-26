أبوذيات متنوعة

د. حسن كاظم محمد

هَويَّة شَخِصْ ما تِـقْراه گُـصَّه

ولا لِبْسِ الْحرير وْحلو گَـصَّه

لا تطـوّل كلامـك زِيـد گَـصَّـه

چِلْمَه الَطيّـبه گْصيره وْثَريّه

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سُؤالي عَن مَرض كوفيد مَنْحَـل

تَعَّـبْني الْـكَسَل وِالـجِـسِم مِـنْحَـل

وَصْفولي عَسَل مِن أَصِل مَنْحَـل

شِـفْتِ الْـعَسَل مُـر مـابي شَهـيّه

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تْحَجَّـج الْكسلان سايف مِنْجَلي

مْزَنْجِر وْينراد لَـمْعَه وْمِـنْجِلي

أَكو مُبرَد وَكو بْراصو مِن جلي، (مادة جلاتينية)

گوم اعمل كافي حِجَـج عَـبَثـيّه

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هَـلِّ الْـدَمِع مِـن عَيناي وَشَّل

جَرح لْگَلُب حَمَّل وَلَـم وَشَل

مَرَضْ خوفي لا أَگَع وَنْ شَل

ذاكِ الوَگْتِ لَـكْ تِستَحِق جَـيَّه

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حَـطب يابس بسرعه بِده وَرّث

نار الحب تسعر وكلبي ورّث

لْيعـمل خير بعد الموت وَرّث

عُـمُـر ثاني إله بَـعـد المنـيّه

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وضّحـت الأمر وِنطيت ومْضه

شاهد شهد بين اثنين ومضه (بمعنى وقّع)

ما وفّه العَـهد وِتركني ومضه

ذيـب وشاة لا تجـمع سِـويّـه

وإلى اللقاء

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