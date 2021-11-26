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أبوذيات متنوعة

أبوذيات متنوعة
د. حسن كاظم محمد
هَويَّة شَخِصْ ما تِـقْراه گُـصَّه
ولا لِبْسِ الْحرير وْحلو گَـصَّه
لا تطـوّل كلامـك زِيـد گَـصَّـه
چِلْمَه الَطيّـبه گْصيره وْثَريّه
*****
سُؤالي عَن مَرض كوفيد مَنْحَـل
تَعَّـبْني الْـكَسَل وِالـجِـسِم مِـنْحَـل
وَصْفولي عَسَل مِن أَصِل مَنْحَـل
شِـفْتِ الْـعَسَل مُـر مـابي شَهـيّه
*****
تْحَجَّـج الْكسلان سايف مِنْجَلي
مْزَنْجِر وْينراد لَـمْعَه وْمِـنْجِلي
أَكو مُبرَد وَكو بْراصو مِن جلي، (مادة جلاتينية)
گوم اعمل كافي حِجَـج عَـبَثـيّه
*****
هَـلِّ الْـدَمِع مِـن عَيناي وَشَّل
جَرح لْگَلُب حَمَّل وَلَـم وَشَل
مَرَضْ خوفي لا أَگَع وَنْ شَل
ذاكِ الوَگْتِ لَـكْ تِستَحِق جَـيَّه
*****
حَـطب يابس بسرعه بِده وَرّث
نار الحب تسعر وكلبي ورّث
لْيعـمل خير بعد الموت وَرّث
عُـمُـر ثاني إله بَـعـد المنـيّه
*****
وضّحـت الأمر وِنطيت ومْضه
شاهد شهد بين اثنين ومضه (بمعنى وقّع)
ما وفّه العَـهد وِتركني ومضه
ذيـب وشاة لا تجـمع سِـويّـه
وإلى اللقاء

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
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