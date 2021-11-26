بسم الله الرحمن الرحيم

اقليم (للعرب الشيعة).. (اخطر..على بريطانيا وايران والسعودية) من (قنابل نووية.. بعواصمهم)

تاسيس دولة كوردية بكوردستان العراق وتركيا وسوريا وايران.. (لن يهدد بقاء تلك الدول).. كون ارض كوردستان.. ليست ثرية بالثروات وفقدانها لن يهدد وجود (تلك الدول المصطنعة) .. وكذلك الاكراد لا يمثلون غالبية بتلك الدول.. ومساحة كل جزء من كوردستان ملحق بكل دولة من تلك الدول صغيرة مقارنة بكل دولة من الدول المذكورة اعلاه.. وميزانيات تلك الدول اساسا لا تعتمد على المناطق الكردية فيها.. وكذلك اقامة دولة فلسطينية لن يهدد وجود (دولة اسرائيل)..

ولكن اقامة دولة للعرب الشيعة بوسط وجنوب العراق والاحواز والمنطقة الشرقية من الخليج..

(سيهدد وجود تلك الدول اصلا ايران والعراق والسعودية) والسبب كون (العراق و ايران والسعودية) تعتاش كالبعوض على ثروات العرب الشيعة النفطية والغازية.. (فايران بلا الاحواز اسوء حالا من الصومال).. (والسعودية بلا المنطقة الشرقية اسوء حالا من السودان).. و(العراق بلا وسط وجنوب الرافدين.. اسوء حالا من ارتيريا.. خاصة لان العرب الشيعة وجغرافيتهم وثرواتهم تمثل النسبة الاكبر بعموم منطقة العراق).. ورغم كل مصادر القوة للمكون العربي الشيعي وجغرافيتهم.. ولكنهم لم ينتفعون منه وعاشوا الماسي بظل تلك الدول المصطنعة التي اوجدتها خرائط الشرق الاوسط القديم.. الانكلو فرنسية.

وبالتالي .. (اقليم للعرب الشيعة) سينسف خرائط الشرق الاوسط القديم

التي رسمت ببداية القرن الماضي.. عبر الراسم البريطاني اساسا.. كون مناطق العرب الشيعة خضعت جميعها لحصة بريطانيا وليس فرنسا ضمن (سايكيس بيكو).. ليتبين بان (تمزيق جغرافية العرب الشيعة) ركيزة الشرق الاوسط .. وتم تمزيقها بين ثلاث دول مصطنعة (العراق والسعودية وايران).. وانهيار تلك الدول وزوالها.. ستنهي ركائز الاستعمار القديم.. ونتاجهم بالشرق الاوسط.. وسيزول التاج البريطاني كاعلان رسمي هذه المرة للابد..

ليطرح سؤال (لماذا لم نذكر العراق بالعنوان).. وفقط (ايران وبريطانيا والسعودية)..

الجواب/ لان الارض الجغرافية من الفاو لسامراء مع بادية كربلاء النخيب وديالى.. هذا ما يطلق عليه من قبل المؤرخين العرب.. بـ (عراق العرب).. تميزا له عن (عراق العجم).. ويطلق ايضا على (هذه البقعة الجغرافية بوسط وجنوب الرافدين.. بالاقليم الواسع الشيعي.. والاقليم الواسع العربي الشيعي).. فالثقل الاكبر من (العرب الشيعة جغرافيا وديمغرافية) بهذه البقعة الجغرافية.. المؤهلة ان تكون دولة ووطن (للشعب المنسي العرب الشيعة)..

فاين يقع عراق العجم. . واين يقع عراق العرب..

فخلال الفترة ما بين القرنين الحادي عشر والسادس عشر ميلادي كان يطلق عراق العرب (المنطقة السهلية على حوض نهري دجلة والفرات) تميزا لها عن عراق العجم (المنطقة الجبلية) وتسمى أرض العراقين ويفصل بين المنطقتين سلسلة جبال زاجروس.. لندرك بان معرف (العراق) هو معرفة لمنطقة جغرافية عبر التاريخ وليس دولة.. حالها حال المناطق الجغرافية الاخرى كمنطقة الشام والمنطقة الاسكندافية ومنطقة البلطيق ومنطقة البلقان كل منطقة عدة دول.. الا في منطقة العراق تم ضم ثلاث مكونات متنافرة جغرافيا وديمغرافيا لا يجمعها جامع ولا يوحدها موحد..بكيان سياسي واحد قسرا..

وهنا نبين كلا من المصطلحين:

1. عراق العجم منطقة جغرافية تشمل الأراضي الواقعة شرق عراق العرب بما في ذلك مدن مثل أصفهان والري وقزوين وكرمنشاه وتعرف هذه المنطقة أيضا باسم إقليم الجبال تتضمن هذه المنطقة المناطق الجبلية الكردية والفارسية والآذرية..

2. عراق العرب هو مصطلح جغرافي يشمل السهل الممتد مع انخفاض نهري دجلة والفرات، ويتمتد من ساحل الخليج العربي قرب عبادان عكس عراق العجم فإن غالب أراضي عراق العرب ذات طبيعة سهلية.

وتاريخيا:

العراق يقع بصراع بين (الفرس الشيعة) مع (الترك السنة حينا) و(العرب السنة حينا اخر)

فالفرس يريدون عراق تحت معرف شيعي بلا هوية قومية (عربية).. ليهيمنون عليه..

العرب السنة يريدون عراق تحت معرف قومي ذا نزعة سنية بلا هوية شيعية لاكثريته العربية..

الاتراك السنة.. يريدون عراق اسلامي بنزعة سنية.. بلا معرف لا (للعرب ولا للشيعة)..

وهذا يفسر فشل كل الانظمة التي حكمت (العراق) الذي اسسته بريطانيا ببداية القرن الماضي..

فالقوميين العرب فشلوا مع العرب الشيعة كونهم جردوهم من هويتهم المذهبية.. وفشل الاسلاميين المحسوبين شيعة بالحكم بعد 2003 ايضا لتجريد (العرب الشيعة) من هويتهم القومية..

فضحك علينا (الايرانيين باسم التشيع.. وضحك علينا السنة العرب باسم القومية)..

وكلاهما ضحكوا علينا كي يحكموننا.. (السنة باسم القومية العربية.. ليحكمون رقابنا).. (والفرس باسم المذهب.. ليمتصون خيراتنا ويجيرون دماءنا وخيراتنا لخدمة مصالح ايران القومية العليا).. (وابتزنا قادة الكورد ليشاركون بحكم راقبنا واخذ ثرواتنا بوقت هم مستقلين باقليم كوردستان).. وذبحنا السنة وقبلها حكمونا طغيانا.. وفوق ذلك يشاركون اليوم بحكم رقابنا وياخذون حصة من ثرواتنا).. والكارثة (تمر السنوات والعقود.. ولا تحل اي ازمة من ازمات العراق .. والاسوء.. كل ما يستمر العراق كدولة.. تنفجر ازمات اخطر انفلاقيا..).. ونجد ايضا كل مكون يحمل مسؤولية ما جرى على المكونات الاخرى.. فتمر السنين وتبقى الازمات وتتفاقم).. لان اساس الازمة استمرار العراق كدولة مركزية تحرم اغلب مكوناته من حقها باقاليم فدرالية بمنطقة اكثريتها..

لتثبت مقولتنا (ما حن سنيا على شيعيا قط.. وما حن اعجميا على عربيا قط)..

فمتى نعترف بخصوصيتنا نحن قبل غيرنا كعرب شيعة.. مقابل كوننا مرفوضين ايرانيا لاننا عرب.. ومرفوضين عربيا لاننا شيعة .. ويتحتم علينا اخذ النموذج الاذربيجاني.. بتاسيس دولة لنا كشيعة عرب تقيم افضل العلاقات مع دول العالم.. وتنشغل بنهوض واقع العرب الشيعة بكل القطاعات الصناعية و الزراعية والخدمية و الصحية والاجتماعية والفكرية والطاقة وبقية القطاعات الحيوية.. والتنموية..

المحصلة..

بؤر الازمات بالشرق الاوسط.. تعكس الخلل بخرائط الشرق التي حرمتهم من حقهم بدول

فثلاث امم محرومة من حقها بدول بمنطقة اكثريتها.. بل محرومها حتى من حقها بحكم فدرالي.. ونقصد (الامة الكوردية.. 50 مليون نسمة).. (امة العرب الشيعة 45 مليون نسمة).. (الامة الفلسطينية 14 مليون نسمة).. ولم تكتفي خرائط الاستعمار القديم سايكيس بيكو بذلك ..بل شتت اراضي الامة الكوردية وامة العرب الشيعة جغرافيا بين دول عدة.. (فكوردستان مزقت بين عدة دول.. ايران والعراق وتركيا وسوريا).. و(امة العرب الشيعة مزقت جغرافيتهم وديمغرافيتهم بين ثلاث دول مصطنعة.. ايران والسعودية والعراق).. ولا حل الا خرائط شرق اوسط جديد تعطي هذه الامم الثلاث حقها بدول بمنطقة اكثريتها..

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واخير يتأكد للعرب الشيعة بالعراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية العرب الشيعة بمنطقة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

http://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم

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